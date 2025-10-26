Лавров: РФ признает независимость Украины

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 14 0

При этом Москва выступает против попыток Киева уничтожить все русское.

Лавров: РФ признает независимость Украины

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Тема:
Спецоперация

Россия признает суверенитет Украины, однако выступает против попыток Киева искоренить все русское. Об этом 26 октября сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью венгерскому YouTube-каналу «Ультраханг».

«Вне всякого сомнения, мы признаем независимость Украины. Но мы и подумать не могли, что люди, живущие на перечисленных вами территориях, которые теперь закреплены в нашей конституции, будут считаться второсортными», — отметил Лавров.

Министр иностранных дел РФ напомнил, что вскоре после событий 2014 года на Украине заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в ходе слушаний в Конгрессе США признала: Вашингтон направил примерно 5 миллиардов долларов на поддержку происходивших тогда процессов.

Лавров отметил, что уже на следующий день после прихода нового руководства к власти в Украине был отменен официальный статус русского языка. Он также подчеркнул, что эта смена произошла сразу после того, как Германия, Франция и Польша выступили в качестве гарантов соглашения между тогдашним президентом Виктором Януковичем и оппозицией.

«Когда мы позвонили французам и немцам и сказали, ребята, вы же давали гарантию, а на следующее утро оппозиция захватила правительственные здания и так далее, те ответили, что демократия порой принимает неожиданные обороты. Интересно. Затем, конечно, вооруженные формирования были отправлены на штурм здания Верховного Совета Крыма», — добавил Лавров.

Он подчеркнул, что в ответ жители Крыма отвергли новую власть и провели референдум.

«Потом Донецк и Луганск сделали то же самое», — заключил он.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
 
 

 

Тема:
Спецоперация
