Лавров: РФ признает независимость Украины
При этом Москва выступает против попыток Киева уничтожить все русское.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Россия признает суверенитет Украины, однако выступает против попыток Киева искоренить все русское. Об этом 26 октября сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью венгерскому YouTube-каналу «Ультраханг».
«Вне всякого сомнения, мы признаем независимость Украины. Но мы и подумать не могли, что люди, живущие на перечисленных вами территориях, которые теперь закреплены в нашей конституции, будут считаться второсортными», — отметил Лавров.
Министр иностранных дел РФ напомнил, что вскоре после событий 2014 года на Украине заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в ходе слушаний в Конгрессе США признала: Вашингтон направил примерно 5 миллиардов долларов на поддержку происходивших тогда процессов.
Лавров отметил, что уже на следующий день после прихода нового руководства к власти в Украине был отменен официальный статус русского языка. Он также подчеркнул, что эта смена произошла сразу после того, как Германия, Франция и Польша выступили в качестве гарантов соглашения между тогдашним президентом Виктором Януковичем и оппозицией.
«Когда мы позвонили французам и немцам и сказали, ребята, вы же давали гарантию, а на следующее утро оппозиция захватила правительственные здания и так далее, те ответили, что демократия порой принимает неожиданные обороты. Интересно. Затем, конечно, вооруженные формирования были отправлены на штурм здания Верховного Совета Крыма», — добавил Лавров.
Он подчеркнул, что в ответ жители Крыма отвергли новую власть и провели референдум.
«Потом Донецк и Луганск сделали то же самое», — заключил он.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 26 окт
- «Шли там, где противник не ждет»: ВС РФ за неделю освободили десять населенных пунктов
- 26 окт
- Силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник
- 26 окт
- Путин посетил пункт управления объединенной группировки ВС РФ
- 25 окт
- Ударом дронов сорвали ротацию боевиков. Лучшее видео из зоны СВО
- 25 окт
- Су-25 уничтожили опорник ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 24 окт
- В любое время, в любом месте, любые задачи: бойцы спецназа отметили юбилей подразделения в зоне СВО
- 24 окт
- ВС РФ освободили четыре населенных пункта в зоне СВО
- 24 окт
- «Градом» по боевикам ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 24 окт
- Вся мощь гаубицы «Акация». Лучшее видео из зоны СВО
- 23 окт
- «Я обомлела»: украинцы раздули фейк о выступлении певицы Валерии «на их руинах»
Читайте также
100%
Нашли ошибку?