Силы ПВО сбили два беспилотника ВСУ над Москвой

Рита Цветкова
За минувшую ночь над регионами РФ были ликвидированы 193 вражеских дрона.

Фото: www.globallookpress.com/Ayal Margolin/JINI

Атака беспилотников на Москву Атака беспилотников на регионы России

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подлете к Москве. Об этом в своем канале в мессенджере MAX рассказал мэр столицы Сергей Собянин. О пострадавших в результате падения обломков и разрушениях не сообщается.

«Силами ПВО Минобороны сбиты два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в своем канале в мессенджере MAX.

В ночь на 27 октября силы ПВО уничтожили 193 украинских беспилотника над регионами России, 40 из них — над территорией Московского региона, остальные — над Брянской, Калужской, Тульской, Курской, Орловской, Ростовской, Воронежской, Оренбургской, тамбовской областями, а также Белгородской, Липецкой и Самарской. По данным Минобороны РФ, целью ударов ВСУ были 13 городов.

Российские территории, в большей мере приграничные регионы, регулярно подвергаются атакам со стороны вражеских формирований с начала специальной военной операции. ВСУ применяют не только боевые дроны, но и ракеты. В ночь на 26 октября в течение двух часов ПВО ликвидировали 26 БПЛА, летевших на Москву.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что атаке украинских беспилотников подвергся микроавтобус с мирными жителями в Брянской области. Водитель погиб на месте, раненые пассажиры были доставлены в больницу.

