«Положительные аномалии»: какая погода ожидает москвичей в начале ноября

Доставать пуховики еще рано.
Синоптик Вильфанд: в начале ноября в Москве ожидается теплая погода
В начале ноября 2025 года снег в Москве не прогнозируется. Об этом Lenta.ru рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По прогнозу синоптика, до середины следующей недели, а именно 5–6 ноября, температура воздуха будет выше нормы на три-четыре градуса. Также ночью столбики термометров не будут опускаться до нуля и ниже — температура будет колебаться от двух до пяти градусов тепла.
«На этой неделе и в начале следующей недели погода теплая, потому что воздушные массы перемещаются в основном с Запада», — говорит специалист.
По словам эксперта, такие погодные условия связаны с перемещением западных воздушных масс, которые формируют температуру выше нормы.
Вильфанд прогнозирует вплоть до середины следующей недели положительные аномалии, что приведет к отсутствию снега.
