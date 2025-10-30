«Положительные аномалии»: какая погода ожидает москвичей в начале ноября

Синоптик Вильфанд: в начале ноября в Москве ожидается теплая погода

В начале ноября 2025 года снег в Москве не прогнозируется. Об этом Lenta.ru рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По прогнозу синоптика, до середины следующей недели, а именно 5–6 ноября, температура воздуха будет выше нормы на три-четыре градуса. Также ночью столбики термометров не будут опускаться до нуля и ниже — температура будет колебаться от двух до пяти градусов тепла.

«На этой неделе и в начале следующей недели погода теплая, потому что воздушные массы перемещаются в основном с Запада», — говорит специалист.

По словам эксперта, такие погодные условия связаны с перемещением западных воздушных масс, которые формируют температуру выше нормы.

Вильфанд прогнозирует вплоть до середины следующей недели положительные аномалии, что приведет к отсутствию снега.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какую погоду следует ожидать в ноябре 2025 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX