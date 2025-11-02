Два иностранных судна повреждены в результате атаки БПЛА в порту Туапсе

Два иностранных гражданских судна получили повреждения от удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по порту Туапсе. Об этом стало известно из сообщения оперативного штаба Краснодарского края в Telegram-канале.

«В результате атаки БПЛА на порт Туапсе ночью 2 ноября повреждены два иностранных гражданских судна», — отметили в сообщении ведомства.

По информации источника, среди членов экипажа пострадавших не было. В настоящее время все очаги возгорания оперативно устранены.

Ранее 5-tv.ru писал, что обломки украинского дрона повредили танкер и нефтеналивной терминал в Туапсе. После падения обломков беспилотника в порту Туапсе начался пожар. Помимо этого, у здания железнодорожного вокзала взрывной волной выбило стекла.

Также сообщалось, что повреждения получил многоквартирный дом в поселке Сосновом Туапсинского округа фрагментами беспилотника. Обломки БПЛА попали в третий этаж строения и выбили стекла. На месте инцидента проводили работу специальные службы.

