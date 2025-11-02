Два иностранных судна повреждены в результате атаки БПЛА в порту Туапсе

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 82 0

От ударов дрона началось возгорание.

Где повреждены иностранные суда от атаки беспилотника

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Два иностранных гражданских судна получили повреждения от удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по порту Туапсе. Об этом стало известно из сообщения оперативного штаба Краснодарского края в Telegram-канале.

«В результате атаки БПЛА на порт Туапсе ночью 2 ноября повреждены два иностранных гражданских судна», — отметили в сообщении ведомства.

По информации источника, среди членов экипажа пострадавших не было. В настоящее время все очаги возгорания оперативно устранены.

Ранее 5-tv.ru писал, что обломки украинского дрона повредили танкер и нефтеналивной терминал в Туапсе. После падения обломков беспилотника в порту Туапсе начался пожар. Помимо этого, у здания железнодорожного вокзала взрывной волной выбило стекла.

Также сообщалось, что повреждения получил многоквартирный дом в поселке Сосновом Туапсинского округа фрагментами беспилотника. Обломки БПЛА попали в третий этаж строения и выбили стекла. На месте инцидента проводили работу специальные службы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
2 нояб
Административное здание пострадало при атаке дронов в Воронежской области
2 нояб
Силы ПВО России уничтожили 164 дрона боевиков ВСУ за ночь
1 нояб
Силы ПВО за три часа уничтожили шесть украинских дронов над регионами России
1 нояб
В Дагестане наградили обезвредившего 30 беспилотников ВСУ уроженца региона
1 нояб
В Белгородской области мужчина и два подростка пострадали после атак дронов ВСУ
1 нояб
Российские силы ПВО сбили 98 украинских беспилотников за ночь
1 нояб
Силы ПВО России за три часа перехватили 38 украинских беспилотников
31 окт
Силы ПВО России за ночь уничтожили 130 украинских дронов над регионами РФ 
31 окт
Силы ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников над регионами России за два часа
30 окт
Российские силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников за ночь
+6° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
80.89
-0.09 93.38
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:15
«Хочу табун»: Анна Асти мечтает о собственной конной ферме с овечками и кофе
12:00
Русский Бенджамин Баттон: история 20-летнего парня, застрявшего в теле 10-летнего ребенка
11:45
Два иностранных судна повреждены в результате атаки БПЛА в порту Туапсе
11:30
«Крышка захлопнулась»: почему Зеленский боится показать миру правду
11:11
Трагедия за кадром: кого из актеров «Папиных дочек» уже нет в живых
10:59
Административное здание пострадало при атаке дронов в Воронежской области

Сейчас читают

«Хочу табун»: Анна Асти мечтает о собственной конной ферме с овечками и кофе
«Съедать себя изнутри»: Анна Асти о сложностях жизни с личными секретами
Гроб погрузили в катафалк: завершилась церемония прощания с Романом Поповым
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео