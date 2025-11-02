Армия России за минувшие сутки взяла под контроль 26 зданий в населенном пункте Димитров в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии расширили зону контроля в северной, восточной и юго-восточной частях города, продолжив сжимать кольцо окружения группировки Вооруженных сил Украины с востока.

В ходе городских боев в этом секторе ликвидировано до 140 украинских боевиков, три бронемашины и два пикапа. Двух противников удалось взять в плен.

В зоне ответственности группировки «Центр» ВСУ потеряли более 520 человек живой силы, бронетранспортер М113 производства США, шесть боевых бронированных машин «Казак» и шесть автомобилей.

Ранее 5-tv.ru писал, что в районе Красноармейска-Димитрова ВС РФ захлопывают «крышку котла» для украинских вооруженных формирований. Противник предпринимает попытки вырваться из окружения, но они оказываются провальными — ВСУ лишь усугубляют свои потери.

