Армия России освободила 26 зданий в Димитрове в ДНР

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 65 0

ВС РФ уничтожили в городе до 140 украинских боевиков.

Как идут боевые действия в Димитрове и Купянске

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Армия России за минувшие сутки взяла под контроль 26 зданий в населенном пункте Димитров в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии расширили зону контроля в северной, восточной и юго-восточной частях города, продолжив сжимать кольцо окружения группировки Вооруженных сил Украины с востока.

В ходе городских боев в этом секторе ликвидировано до 140 украинских боевиков, три бронемашины и два пикапа. Двух противников удалось взять в плен.

В зоне ответственности группировки «Центр» ВСУ потеряли более 520 человек живой силы, бронетранспортер М113 производства США, шесть боевых бронированных машин «Казак» и шесть автомобилей.

Ранее 5-tv.ru писал, что в районе Красноармейска-Димитрова ВС РФ захлопывают «крышку котла» для украинских вооруженных формирований. Противник предпринимает попытки вырваться из окружения, но они оказываются провальными — ВСУ лишь усугубляют свои потери.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Спецоперация
2 нояб
Российские войска пресекли попытку прорыва ВСУ к реке Оскол под Купянском
2 нояб
«Не останется людей»: депутат Рады о том, что ждет Украину при Зеленском
2 нояб
Пророссийские хакеры получили информацию о чиновниках офиса Зеленского
1 нояб
«Гиацинт-С» уничтожил вражеский пункт управления БПЛА. Лучшее видео из зоны СВО
1 нояб
Гвардейцы-разведчики зачистили опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
31 окт
Бойцы «Востока» освободили Новоалександровку в Днепропетровской области
31 окт
ЗРК «Бук-М3» сбил реактивный снаряд РСЗО HIMARS. Лучшее видео из зоны СВО
31 окт
Гаубица «Д-30» разгромила вражеский опорный пункт. Лучшее видео из зоны СВО
30 окт
Путин приказал обеспечить проезд иностранных СМИ в районы блокирования ВСУ
30 окт
Российские силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников за ночь
+6° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
80.89
-0.09 93.38
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:30
Скончался бывший главный редактор «Известий» Иван Лаптев
14:10
Дети бойцов СВО могут бесплатно посещать более 500 кружков на севере Москвы
13:50
«Начало положено»: Валентина Иванова намерена вернуть форму после родов
13:30
Инопланетный город Надым‑9 построили в кинопарке «Москино» для съемок фильма
13:10
Долго запрягаем, но быстро едем: новейшие ракеты «Буревестник» и «Посейдон»
12:50
Армия России освободила 26 зданий в Димитрове в ДНР

Сейчас читают

«Хочу табун»: Анна Асти мечтает о собственной конной ферме с овечками и кофе
«Съедать себя изнутри»: Анна Асти о сложностях жизни с личными секретами
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео