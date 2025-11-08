Силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА в Ростовской области

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 133 0

В результате ударов никто не пострадал.

Атака дронов ВСУ в Ростовской области 8 ноября

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Слюсарь: силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА в Ростовской области

Силы противовоздушной обороны России успешно предотвратили массированную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в шести районах Ростовской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Этой ночью в Ростовской области силы ПВО отразили массированную воздушную атаку, уничтожив и подавив БПЛА в Чертковском, Каменском, Шолоховском, Белокалитвинском, Мясниковском и Куйбышевском районах», — проинформировал глава региона.

Слюсарь сообщил, что в результате ударов никто не получил травм. Информация о последствиях на земле уточняется.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в Волгограде в ночь на 6 ноября 48-летний мужчина погиб в результате атаки украинских дронов. Удару подвергся многоэтажный жилой дом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
8 нояб
Украинские БПЛА атаковали подстанцию в Вологодской области
8 нояб
Силы ПВО РФ уничтожили 79 украинских дронов над регионами страны
7 нояб
Силы ПВО России сбили 11 украинских беспилотников над четырьмя регионами
6 нояб
В Волгореченске детсады и школы закрыли после атаки дронов ВСУ
6 нояб
Силы ПВО России за ночь уничтожили 75 украинских беспилотников
5 нояб
Силы ПВО РФ за ночь уничтожили 40 дронов боевиков ВСУ над Россией
4 нояб
Четыре дома в Нижегородской области повреждены из-за падения обломков БПЛА
4 нояб
Завод в Стерлитамаке подвергся террористической атаке двух БПЛА
4 нояб
Средства ПВО РФ сбили 85 дронов ВСУ над регионами России за ночь
3 нояб
Средства ПВО России за ночь уничтожили 64 беспилотника украинских боевиков
+9° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.23
-0.15 93.84
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:46
Сильный скачок: на сколько выросла цена автомобилей в РФ из-за утильсбора
23:24
Критическое разрушение: стоматолог указал на важность подготовки зубов к зиме
23:01
Опасные колеса: в США отзовут около 400 тысяч машин из-за проблем с дисками
22:32
Минобороны Бельгии разослало почти 150 тысяч писем гражданам страны с призывом идти в армию
22:12
Власти афганской провинции обязали женщин носить бурку для посещения госучреждений
21:38
Кто слева сидел, тем было хуже: пострадавший в ДТП в Таиланде рассказал об инциденте

Сейчас читают

Греки повернули российский газ на Украину
«Я у него учился» — Владимир Березин высказался о Юрии Николаеве
«Долго и серьезно болел»: Елена Малышева про жизненный путь Юрия Николаева
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году