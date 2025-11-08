В результате ударов никто не пострадал.
Слюсарь: силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА в Ростовской области
Силы противовоздушной обороны России успешно предотвратили массированную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в шести районах Ростовской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.
«Этой ночью в Ростовской области силы ПВО отразили массированную воздушную атаку, уничтожив и подавив БПЛА в Чертковском, Каменском, Шолоховском, Белокалитвинском, Мясниковском и Куйбышевском районах», — проинформировал глава региона.
Слюсарь сообщил, что в результате ударов никто не получил травм. Информация о последствиях на земле уточняется.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, в Волгограде в ночь на 6 ноября 48-летний мужчина погиб в результате атаки украинских дронов. Удару подвергся многоэтажный жилой дом.
