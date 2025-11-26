Российские силы ПВО уничтожили 33 украинских беспилотника за ночь
Больше всего дронов сбили над Белгородской областью.
Фото: Алексей Коновалов/ТАСС
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Российские дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью уничтожили 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ в официальном Telegram-канале.
Над территорией Белгородской области сбили 13 БПЛА, над территорией Воронежской области — 10. Еще пять беспилотников поразили над акваторией Черного моря. Кроме того, четыре дрона ликвидированы над территорией Липецкой области и один — над территорией Брянской области.
Субъекты РФ регулярно подвергаются налетам беспилотников с начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины, о которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Враг использует не только БПЛА, но и наносит по мирным населенным пунктам в приграничных регионах ракетные удары.
Ранее 5-tv.ru писал, что с 10:00 до 20:00 25 ноября силы ПВО уничтожили 16 БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX
- 25 нояб
- Силы ПВО за десять часов сбили 16 беспилотников ВСУ над регионами РФ
- 25 нояб
- Два человека пострадали из-за атаки дронов в Белгородской области
- 25 нояб
- За ночь силы ПВО России сбили 249 украинских беспилотников
- 25 нояб
- Еще два человека скончались в Таганроге после атаки украинских беспилотников
- 25 нояб
- Один человек погиб при атаке БПЛА в Таганроге
- 25 нояб
- Три человека пострадали в Ростовской области в результате атаки БПЛА
- 25 нояб
- Один человек пострадал после падения обломков БПЛА на дом в Новороссийске
- 24 нояб
- Силы ПВО за шесть часов уничтожили 40 БПЛА над регионами России
- 24 нояб
- В Воронежской области повреждены четыре частных дома из-за атаки украинских БПЛА
- 24 нояб
- За ночь силы ПВО России уничтожили 93 украинских дрона
Читайте также
93%
Нашли ошибку?