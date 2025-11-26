Российские силы ПВО уничтожили 33 украинских беспилотника за ночь

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 90 0

Больше всего дронов сбили над Белгородской областью.

Сколько беспилотников сбила ПВО России в ночь на 26 ноября

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Тема:
Атака беспилотников на регионы России Спецоперация

Российские дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью уничтожили 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ в официальном Telegram-канале.

Над территорией Белгородской области сбили 13 БПЛА, над территорией Воронежской области — 10. Еще пять беспилотников поразили над акваторией Черного моря. Кроме того, четыре дрона ликвидированы над территорией Липецкой области и один — над территорией Брянской области.

Субъекты РФ регулярно подвергаются налетам беспилотников с начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины, о которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Враг использует не только БПЛА, но и наносит по мирным населенным пунктам в приграничных регионах ракетные удары.

Ранее 5-tv.ru писал, что с 10:00 до 20:00 25 ноября силы ПВО уничтожили 16 БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России

