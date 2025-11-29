Охота на беспилотники! Лучшее видео из зоны СВО

Айшат Татаева
Айшат Татаева 1 319 0

С помощью ЗРК «Оса-АКМ» наши военные могут сбивать дроны боевиков ВСУ на расстоянии свыше десяти километров.

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Спецоперация

ЗРК «Оса» помешал дронам ВСУ осуществить разведку

Расчет ЗРК «Оса-АКМ» Ульяновского соединения ВДВ уничтожает БПЛА самолетного типа ВСУ в Запорожской области. Боевая машина является автономной всепогодной огневой единицей. «Оса» способна обнаруживать и опознавать воздушные цели на расстояние от десяти до 20 километров. 

В ходе круглосуточного боевого дежурства за прошедшие сутки расчетом ЗРК были обнаружены и уничтожены на удалении более девяти километров разведывательные беспилотники ВСУ самолетного типа «Шарк» и «Лелека-100», проводившие воздушную разведку над нашей территорией.

За последний месяц в своей зоне ответственности зенитчики сбили более десятка целей. Расчеты ЗРК десантников работают без промахов и надежно защищают небо от противника.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Спецоперация
