С помощью ЗРК «Оса-АКМ» наши военные могут сбивать дроны боевиков ВСУ на расстоянии свыше десяти километров.
ЗРК «Оса» помешал дронам ВСУ осуществить разведку
Расчет ЗРК «Оса-АКМ» Ульяновского соединения ВДВ уничтожает БПЛА самолетного типа ВСУ в Запорожской области. Боевая машина является автономной всепогодной огневой единицей. «Оса» способна обнаруживать и опознавать воздушные цели на расстояние от десяти до 20 километров.
В ходе круглосуточного боевого дежурства за прошедшие сутки расчетом ЗРК были обнаружены и уничтожены на удалении более девяти километров разведывательные беспилотники ВСУ самолетного типа «Шарк» и «Лелека-100», проводившие воздушную разведку над нашей территорией.
За последний месяц в своей зоне ответственности зенитчики сбили более десятка целей. Расчеты ЗРК десантников работают без промахов и надежно защищают небо от противника.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
