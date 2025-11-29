ВС РФ поразили военно-промышленные и энергетические объекты Украины

Армия России нанесла массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и энергетическим объектам. Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что удары были нанесены в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам на территории России. Атаки достигли всех своих целей, назначенные вражеские объекты поражены.

Ранее, писал 5-tv.ru, Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли по вражеской инфраструктуре массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал».

Минобороны России сообщало, что в ответ на попытку удара ракетами американского производства ATACMS по гражданским объектам в Воронеже ВС РФ уничтожили пусковые установки Вооруженных сил Украины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.