Силы ПВО России сбили 11 беспилотников ВСУ за пять часов

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России ликвидировали 11 вражеских беспилотников над регионами страны за пять часов — с 13.00 по 18.00 по московскому времени. Об этом написала пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве пояснили, что боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) нацелили дроны на два российских региона. Так, последователи киевского режима атаковали Курскую область, где ПВО РФ уничтожило четыре беспилотника, и на территории Белгородской области, в небе над которой были перехвачены и сбиты еще четыре БПЛА.

Российские регионы постоянно атакуются со стороны ВСУ. Это происходит с начала специальной военной операции (СВО), о которой президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. Противник бьет как боевыми дронами, так и наносит ракетные удары по приграничным населенным пунктам.

Ранее, писал 5-tv.ru, силы ПВО России за ночь уничтожили 77 украинских дронов над регионами РФ.

