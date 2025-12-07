Силы ПВО России сбили 11 беспилотников ВСУ за пять часов

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 37 0

Семь дронов были уничтожены над Курской областью.

Над какими регионами РФ ПВО уничтожило дроны за пять часов

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России ликвидировали 11 вражеских беспилотников над регионами страны за пять часов — с 13.00 по 18.00 по московскому времени. Об этом написала пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве пояснили, что боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) нацелили дроны на два российских региона. Так, последователи киевского режима атаковали Курскую область, где ПВО РФ уничтожило четыре беспилотника, и на территории Белгородской области, в небе над которой были перехвачены и сбиты еще четыре БПЛА.

Российские регионы постоянно атакуются со стороны ВСУ. Это происходит с начала специальной военной операции (СВО), о которой президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. Противник бьет как боевыми дронами, так и наносит ракетные удары по приграничным населенным пунктам.

Ранее, писал 5-tv.ru, силы ПВО России за ночь уничтожили 77 украинских дронов над регионами РФ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
7 дек
Мирный житель пострадал в результате атаки БПЛА в белгородской Борисовке
7 дек
Силы ПВО России за ночь уничтожили 77 украинских дронов над регионами РФ 
6 дек
За четыре часа силы ПВО России сбили восемь беспилотников ВСУ
6 дек
ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины
6 дек
ВСУ атаковали Ленобласть при помощи беспилотников
6 дек
Средства ПВО перехватили и уничтожили 116 беспилотников ВСУ за ночь
5 дек
Российские средства ПВО уничтожили 41 беспилотник ВСУ за ночь
1 дек
В Краснодарском крае три частных дома повреждены в результате атаки дронов ВСУ
1 дек
Силы ПВО сбили несколько украинских беспилотников в Ленинградской области
30 нояб
При атаке беспилотника ВСУ в Севастополе пострадала девочка
Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
76.09
-0.88 88.70
-1.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:00
«Профессиональные Санта-Клаусы» рассказали о самых забавных случаях на работе
19:47
Снега не будет? Какая погода ожидает москвичей до конца следующей недели
19:32
Силы ПВО России сбили 11 беспилотников ВСУ за пять часов
19:14
Мирный житель пострадал в результате атаки БПЛА в белгородской Борисовке
18:55
Ждет третьего ребенка? Поклонники заподозрили Нюшу в беременности
18:36
Путин на предстоящей неделе встретится с героями Отечества

Сейчас читают

В ЮАР погибли 60 тысяч пингвинов: раскрыта причина массовой смерти
«Завтрак работает за вас весь день»: что такое эффект второго приема пищи
Хроническое воспаление: татуировки могут увеличивать риск рака почти на 30%
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео