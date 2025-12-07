Силы ПВО России сбили 11 беспилотников ВСУ за пять часов

Семь дронов были уничтожены над Курской областью.
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России ликвидировали 11 вражеских беспилотников над регионами страны за пять часов — с 13.00 по 18.00 по московскому времени. Об этом написала пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.
В ведомстве пояснили, что боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) нацелили дроны на два российских региона. Так, последователи киевского режима атаковали Курскую область, где ПВО РФ уничтожило четыре беспилотника, и на территории Белгородской области, в небе над которой были перехвачены и сбиты еще четыре БПЛА.
Российские регионы постоянно атакуются со стороны ВСУ. Это происходит с начала специальной военной операции (СВО), о которой президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. Противник бьет как боевыми дронами, так и наносит ракетные удары по приграничным населенным пунктам.
Ранее, писал 5-tv.ru, силы ПВО России за ночь уничтожили 77 украинских дронов над регионами РФ.
