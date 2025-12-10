ПВО России сбили летящий на Москву беспилотник ВСУ

Это не первый направленный на столицу РФ украинский дрон за сутки.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили летящий на Москву дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Глава города также уточнил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

А в ночь с 9 на 10 ноября было перехвачено 20 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией России. Над Брянской областью уничтожили 16 дронов, над Калужской — два беспилотника и по одному аппарату в небе над Белгородской областью и Московским регионом.

Территория России регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. При этом противник задействует не только беспилотники, но и обстреливает приграничные регионы страны ракетами.

