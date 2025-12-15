«Уже чувствуется»: Путин о поддержке военнослужащих ветеранами СВО в органах власти

Александра Якимчук
Часто вопросы, касающиеся данного аспекта, практически не вызывают дискуссий.

Фото, видео: © РИА Новости/

Путин: Ветераны спецоперации в органах власти курируют поддержку бойцов СВО

Ветераны спецоперации, работающие в органах власти, будут контролировать поддержку военнослужащих и их семей. Об этом сказал президент России Владимир Путин на встрече с секретарем генсовета партии «Единая Россия» Владимиром Якушевым.

«Поскольку приходят люди, которые сами воевали, они в органах власти будут держать вопрос поддержки самих военнослужащих и их семей на особом контроле», — подчеркнул глава государства.

Якушевым пояснил, что такая тенденция чувствуется уже сейчас. Первые ветераны СВО пришли в законодательное собрание уже в 2023 году. С тех пор их количество только увеличилось, что и отражается на решениях по законодательным инициативам о поддержке наших солдат и их близких. Часто вопросы, касающиеся данного аспекта, практически не вызывают дискуссий, а решения принимаются почти единогласно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин назвал безобразием случаи выселения членов семей участников СВО. Он потребовал проводить проверки по каждому отдельному случаю.

