Путин на заседании Минобороны РФ попросил почтить память погибших на СВО минутой молчания

Евгения Алешина
В этом году освобождено свыше 300 населенных пунктов, сообщил президент РФ.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны России попросил почтить память погибших в зоне специальной военной операции минутой молчания.

В ходе заседания российский лидер рассказал, что в этом году в зоне СВО освобождено свыше 300 населенных пунктов.

«Мы гордимся подвигами наших солдат и офицеров, сражающихся на передовой. Все, кто защищает Россию, безопасность наших граждан», — сказал президент.

Путин в своей речи отметил подвиги также северо-корейских бойцов, которые были направлены для участия в освобождении Курской области и сражались вместе с российскими солдатами плечом к плечу. Также российский лидер отметил участие военных из КНДР в 
крайне сложной работе по разминированию освобожденной Курской земли.

«Наш с вами долг всегда помнить всех павших наши боевых товарищей, поддержать их семьи, их детей, родителей. Государство сделает для этого все, все необходимое», — сказал Путин.

Президент России Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Минобороны России.

На прошлом мероприятии в 2024 году российский лидер сделал несколько заявлений о ходе СВО на Украине, о преступлениях киевского режима, а также о переломе на линии боевого соприкосновения. Кроме того, президент касался темы деятельности США и НАТО, а также размещения высокоточных ракетных комплексов.

В ходе своего выступления на заседании президент отметил темпы развития Вооруженных сил России и внедрения новых технологий. Тогда Путин назвал стратегические ядерные силы одним из основных инструментов сохранения стабильности и защиты суверенитета России.

Спецоoperация
