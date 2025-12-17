Путин на заседании Минобороны РФ попросил почтить память погибших на СВО минутой молчания
В этом году освобождено свыше 300 населенных пунктов, сообщил президент РФ.
Фото, видео: 5-tv.ru
Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны России попросил почтить память погибших в зоне специальной военной операции минутой молчания.
В ходе заседания российский лидер рассказал, что в этом году в зоне СВО освобождено свыше 300 населенных пунктов.
«Мы гордимся подвигами наших солдат и офицеров, сражающихся на передовой. Все, кто защищает Россию, безопасность наших граждан», — сказал президент.
Путин в своей речи отметил подвиги также северо-корейских бойцов, которые были направлены для участия в освобождении Курской области и сражались вместе с российскими солдатами плечом к плечу. Также российский лидер отметил участие военных из КНДР в
крайне сложной работе по разминированию освобожденной Курской земли.
«Наш с вами долг всегда помнить всех павших наши боевых товарищей, поддержать их семьи, их детей, родителей. Государство сделает для этого все, все необходимое», — сказал Путин.
Президент России Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Минобороны России.
На прошлом мероприятии в 2024 году российский лидер сделал несколько заявлений о ходе СВО на Украине, о преступлениях киевского режима, а также о переломе на линии боевого соприкосновения. Кроме того, президент касался темы деятельности США и НАТО, а также размещения высокоточных ракетных комплексов.
В ходе своего выступления на заседании президент отметил темпы развития Вооруженных сил России и внедрения новых технологий. Тогда Путин назвал стратегические ядерные силы одним из основных инструментов сохранения стабильности и защиты суверенитета России.
