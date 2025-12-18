Трамп поторопил Киев в вопросе урегулирования конфликта на Украине
Глава Белого дома раскритиковал поведение властей Незалежной.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Трамп: Украина должна поторопиться в вопросе урегулирования конфликта
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна поторопиться в вопросе урегулирования конфликта. Об этом американский лидер сообщил в ходе беседы с журналистами.
«Надеюсь, что Украина будет действовать быстро, потому что Россия готова. Они занимают слишком твердую позицию, Россия передумает», — подчеркнул Трамп.
Дональд Трамп признался, что надеялся на более обдуманную политику со стороны Киева.
«Вы знаете, вы слышали, как я говорил: я урегулировал восемь войн. <…> И я думал, что эта будет проще», — напомнил американский президент.
Однако Трамп надеется, что конфликт скоро придет к завершению, отметив, что стороны приближаются к этой цели.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Кремле заявили о подготовке контактов с США по урегулированию. Американская и российская делегации могут провести переговоры в ближайшие выходные.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 18 дек
- Российские FPV-дроны против боевиков ВСУ в блиндажах. Лучшее видео из зоны СВО
- 18 дек
- «Мста-Б» уничтожила пункт управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 17 дек
- Белоусов: силы ПВО Москвы должны стать основой для защиты неба над всей Россией
- 17 дек
- Путин: если Киев откажется от переговоров, РФ освободит свои земли военным путем
- 17 дек
- Путин на заседании Минобороны РФ попросил почтить память погибших на СВО минутой молчания
- 17 дек
- Штурмовики на квадроциклах заставили ВСУ отступить. Лучшее видео из зоны СВО
- 17 дек
- Российские вертолетчики против дроноводов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 16 дек
- «Мста-Б» уничтожила пункт управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 16 дек
- Танкисты на Т-72Б3М поддержали наступление штурмовиков. Лучшее видео из зоны СВО
- 15 дек
- «Уже чувствуется»: Путин о поддержке военнослужащих ветеранами СВО в органах власти
Читайте также
93%
Нашли ошибку?