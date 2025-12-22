В Краснодарском крае обломки БПЛА повредили трубопровод одного из терминалов
Площадь пожара составила 100 квадратных метров.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) повредили трубопровод на одном из терминалов в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края. Об этом сообщили представители местного оперативного штаба в официальном Telegram-канале. Пострадавших нет.
По данным оперштаба, площадь возгорания на месте происшествия составила 100 квадратных метров. В районе продолжают работу сотрудники экстренных служб. С огнем борются пожарные расчеты. Отмечается, что в результате аварии никто не пострадал.
Прежде в городе Батайске Ростовской области был объявлен траур по местной жительнице, погибшей в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это случилось 18 декабря. В Батайске приспустили государственные флаги, культурные учреждения получили рекомендации отменить мероприятия развлекательного и праздничного характера.
Ранее 5-tv.ru также рассказывал, что из-за ударов украинских дронов в Ростовской области погибли три человека, в их числе двое моряков. Помимо скончавшейся в больнице женщины ранения получили еще шесть человек. Атака БПЛА в порту Ростова спровоцировала пожар на грузовом судне.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 21 дек
- Силы ПВО сбили три украинских беспилотника над Россией за ночь
- 20 дек
- Силы ПВО сбили 27 украинских беспилотников над Россией за ночь
- 19 дек
- В Батайске объявили траур по мирной жительнице, убитой ударом украинского БПЛА
- 19 дек
- Силы ПВО РФ уничтожили 94 дрона украинских боевиков над регионами страны за ночь
- 19 дек
- Несколько частных домов получили повреждения в Таганроге при атаке дронов ВСУ
- 18 дек
- Режим чрезвычайной ситуации ввели в части Батайска после атаки дронов
- 18 дек
- Три человека погибли из-за атак украинских БПЛА в Ростовской области
- 18 дек
- ПВО России за ночь сбили 47 беспилотников над регионами страны
- 17 дек
- Средства ПВО уничтожили 94 беспилотника за ночь над регионами России
- 16 дек
- Средства ПВО уничтожили 83 беспилотника за ночь над регионами России
Читайте также
93%
Нашли ошибку?