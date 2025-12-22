В Краснодарском крае обломки БПЛА повредили трубопровод одного из терминалов

Рита Цветкова
Рита Цветкова

Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

В Краснодарском крае обломки БПЛА повредили трубопровод

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Атака беспилотников на регионы России

Обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) повредили трубопровод на одном из терминалов в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края. Об этом сообщили представители местного оперативного штаба в официальном Telegram-канале. Пострадавших нет.

По данным оперштаба, площадь возгорания на месте происшествия составила 100 квадратных метров. В районе продолжают работу сотрудники экстренных служб. С огнем борются пожарные расчеты. Отмечается, что в результате аварии никто не пострадал.

Прежде в городе Батайске Ростовской области был объявлен траур по местной жительнице, погибшей в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это случилось 18 декабря. В Батайске приспустили государственные флаги, культурные учреждения получили рекомендации отменить мероприятия развлекательного и праздничного характера.

Ранее 5-tv.ru также рассказывал, что из-за ударов украинских дронов в Ростовской области погибли три человека, в их числе двое моряков. Помимо скончавшейся в больнице женщины ранения получили еще шесть человек. Атака БПЛА в порту Ростова спровоцировала пожар на грузовом судне.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Атака беспилотников на регионы России
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 декабря, для всех знаков зодиака

