София Головизнина
София Головизнина Журналист

Воздушная разведка выявила «опорник» противника, и экипажам были переданы координаты.

Экипажи танков Т-80БВМ 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» точным огнем уничтожили опорный пункт формирований ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции.

Воздушная разведка подразделения войск беспилотных систем выявила опорный пункт противника. Данные о местоположении целей были оперативно переданы на командный пункт.

Экипаж танка получив целеуказание, занял заранее подготовленную огневую позицию и выполнил стрельбу по указанным координатам. Наведение огня корректировалось с помощью БпЛА, что позволило эффективно нанести огневое поражение при меньшем использовании боеприпасов.

«Мы получаем команду, получаем цели, координаты и отрабатываем. Стараемся по максимуму помочь штурмовым группам. Ведется у нас и наблюдение с птичек, по нашей работе, когда отрабатываем. Смотрим видео после работы, оцениваем свою работу и недостатки стараемся устранять, если есть такие», — сказал командир танка с позывным «Рубеж».

Боевая работа танкистов ведется круглосуточно, в тесном взаимодействии с мотострелковыми и штурмовыми подразделениями, продвигающимися в глубину обороны противника на данном направлении.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

