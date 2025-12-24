Силы ПВО сбили два летевших на Москву беспилотника

Профильные службы продолжают работу на месте происшествия.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили два вражеских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), которые направлялись в сторону Москвы. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
По словам градоначальника, украинские дроны были ликвидированы средствами ПВО Министерства обороны еще на подлете к городу. Также он уточнил, что после падения обломков к работе оперативно приступили специалисты экстренных служб.
Собянин подчеркнул, что профильные службы продолжают работу на месте происшествия, обеспечивая безопасность и проверяя территорию.
Подобные инциденты фиксируются на территории России с начала специальной военной операции, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным в конце февраля 2022 года. В ходе атак врагами используются не только беспилотные летательные аппараты, но и обстрелам также подвергаются приграничные регионы, в том числе с применением ракетного вооружения.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ночь с 23 на 24 декабря силы ПВО России перехватили и уничтожили 172 украинских беспилотника.
