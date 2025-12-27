РДК* сообщил о смерти своего основателя Дениса Капустина**

Предварительно, боевика ликвидировали ударом FPV-дрона.
Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
Главаря «Русского добровольческого корпуса»* Дениса Капустина** уничтожили минувшей ночью на Запорожском направлении. Об этом сообщили в Telegram-канале террористической организации. Предварительно, боевика ликвидировали ударом FPV-дрона.
В 2024 году суд заочно приговорил основателя «корпуса» к пожизненному заключению по делу о вторжении в Брянскую область. В марте 2023 года группа террористов напала на брянское село, обстреляв автомобиль и взяв в заложники нескольких жителей региона, в результате чего погибли два человека, еще два пограничника и один ребенок пострадали.
Ранее, 26 декабря, источник в российских силовых структурах сообщил, что в ходе специальной военной операции в Харьковской области был уничтожен командир мотопехотного взвода 22-й бригады Вооруженных сил Украины. По его данным, инцидент произошел в районе населенного пункта Уды, где российские военные ликвидировали взводный опорный пункт 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
* — признан террористической организацией, запрещен в РФ
** — внесен в перечень террористов и экстремистов
