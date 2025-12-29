Расчет ударных дронов войск беспилотных систем группировки войск «Днепр» уничтожил бронетранспортер BvS 10 и склад продовольствия ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области

В ходе воздушной разведки российские военные обнаружили и отследили личный состав ВСУ в районе одной из заброшенных построек. Для его поражения задействовали ударную группу БПЛА.

По поступившим координатам расчет оперативно нанес удары с применением FPV-дронов. Первой целью стал бронетранспортер BvS 10, подвозивший материальные средства. Вторым ударом российские дроноводы уничтожили пункт снабжения боевиков.

Кадры объективного контроля подтвердили полное поражение обеих целей, что нанесло урон логистическим возможностям ВСУ.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

