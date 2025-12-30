Российские танкисты сорвали ротацию ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

29 0

Цели поражены с расстояния 11 километров.

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт и живую силу формирований ВСУ на красноармейском направлении СВО, сорвав ротацию украинских боевиков. 

Танкисты выполнили боевую задачу с закрытой огневой позиции, действуя по точным целеуказаниям наземной разведки и дроноводов. Передача разведданных в режиме реального времени позволила танкистам оперативно корректировать огонь и достичь высокой точности огня.

Наведение танка и прицельные выстрелы осколочно-фугасными снарядами калибра 125 мм выполнили с дистанции свыше 11 км. Обновляемая информация о положении целей и результатах огневого воздействия позволила минимизировать расход боеприпасов и добиться полного подавления опорного пункта ВСУ.

Точный и своевременный огневой удар танкистов 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ослабил позиции украинских формирований и создал благоприятные условия для дальнейшего продвижения штурмовиков.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Спецоперация
30 дек
Зенитчики сорвали разведку ВСУ, сбив дрон. Лучшее видео из зоны СВО
29 дек
«Железный человек»: российский военнослужащий эффектно завершил схватку с беспилотником ВСУ
29 дек
«Солнцепек» уничтожил позиции ВСУ в Харьковской области. Лучшее видео из зоны СВО
29 дек
Российский дрон уничтожил шведский бронетранспортер ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
27 дек
Минобороны РФ: Купянск находится под контролем шестой армии группировки «Запад»
27 дек
ВС РФ поразили объекты ВПК Украины в ответ на террористические атаки
27 дек
РДК* сообщил о смерти своего основателя Дениса Капустина**
27 дек
Разминирование маршрутов десанта в Запорожской области. Лучшее видео из зоны СВО
27 дек
На юге Москвы проводят мероприятия в поддержку семей участников СВО
27 дек
«Град» обрушился на район сосредоточения ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.45
-0.24 91.48
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:00
Бой курантов под стук колес: как встречают Новый год машинисты РЖД на работе
7:46
В Подмосковье накрыли цех по производству поддельной икры
7:30
Российские танкисты сорвали ротацию ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:10
Минпросвещения вооружило учителей и учеников «противоядием» от конфликтов
6:50
Мощный снегопад со штормом накрыл Турцию
6:30
«Нужно создавать условия»: группа «Фабрика» о повышении рождаемости в России

Сейчас читают

«Нужно создавать условия»: группа «Фабрика» о повышении рождаемости в России
«Лучше бы я родила собаку»: перед смертью Брижит Бардо дала обещание сыну
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 декабря, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео