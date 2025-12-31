Дроноводы помогли артиллеристам уничтожить орудие ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Расчеты войск беспилотных систем круглосуточно выполняют боевые задачи.
Фото, видео: © РИА Новости/Иван Родионов; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Расчеты беспилотных летательных аппаратов Zala группировки войск «Днепр» скорректировали уничтожение замаскированного орудия ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.
В ходе выполнения планового облета оператор разведывательного дрона самолетного типа Ивановских десантников зафиксировал выстрел из орудия, замаскированного в лесополосе.
Установленные координаты дроноводы оперативно передали в пункт управления артиллерийского дивизиона парашютно-десантного полка. В считанные минуты артиллеристы-десантники открыли огонь и предельно точным выстрелом уничтожили замаскированное орудие ВСУ с последующей детонацией боеприпасов.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 31 дек
- Маскировка бесполезна: Ми-28НМ разбомбили технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 30 дек
- Плененный под Купянском боевик ВСУ рассказал о попытках прорваться в город ради видео
- 30 дек
- Новая тактика ведения боя: как ВС РФ освобождали село Майское в ДНР
- 30 дек
- Путину доложили о максимальных темпах наступления в зоне СВО в декабре
- 30 дек
- Российские танкисты сорвали ротацию ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 30 дек
- Зенитчики сорвали разведку ВСУ, сбив дрон. Лучшее видео из зоны СВО
- 29 дек
- «Железный человек»: российский военнослужащий эффектно завершил схватку с беспилотником ВСУ
- 29 дек
- «Солнцепек» уничтожил позиции ВСУ в Харьковской области. Лучшее видео из зоны СВО
- 29 дек
- Российский дрон уничтожил шведский бронетранспортер ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 27 дек
- Минобороны РФ: Купянск находится под контролем шестой армии группировки «Запад»
Читайте также
93%
Нашли ошибку?