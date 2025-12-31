Расчеты беспилотных летательных аппаратов Zala группировки войск «Днепр» скорректировали уничтожение замаскированного орудия ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.

В ходе выполнения планового облета оператор разведывательного дрона самолетного типа Ивановских десантников зафиксировал выстрел из орудия, замаскированного в лесополосе.

Установленные координаты дроноводы оперативно передали в пункт управления артиллерийского дивизиона парашютно-десантного полка. В считанные минуты артиллеристы-десантники открыли огонь и предельно точным выстрелом уничтожили замаскированное орудие ВСУ с последующей детонацией боеприпасов.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

