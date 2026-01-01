Дроноводы заминировали тыловые дороги ВСУ у Гуляйполя. Лучшее видео из зоны СВО

Российские бойцы лишили ВСУ возможности использовать маршруты для переброски техники и резервов.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Операторы войск беспилотных систем группировки «Восток» заминировали тыловые дороги и уничтожили бронемашины ВСУ на подъезде к Гуляйполю в Запорожской области.

После подрыва на установленных минах несколько броневых боевых машин «Козак» украинского производства были остановлены. Поврежденную технику полностью уничтожили точечными ударами операторов ударных дронов.

О том, как организуется дистанционное минирование тыловых дорог противника с применением БПЛА, рассказал инструктор с позывным «Гарри».

«Полет дрона в основном автоматизирован — оператор задает координаты и точки маршрута, контролируя выполнение задачи. В нештатных ситуациях управление перехватывается вручную. При подлете к заданной точке дрон выполняет необходимое действие — сброс боеприпаса или изменение высоты. Боеприпасы оснащены электромагнитным датчиком: после активации таймера через 30 секунд они переходят в боевое положение. После выявления передвижения противника была поставлена задача заминировать дорогу, по которой он перемещался», — рассказал боец.

Проведенные действия лишили противника возможности использовать маршруты для переброски техники и резервов, а также усилили огневой контроль в районе Гуляйполя.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
