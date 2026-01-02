Средства ПВО уничтожили 64 беспилотника ВСУ за ночь над регионами России

Большую часть дронов сбили над Самарской областью.
Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков
За ночь с 1 на 2 января 2025 года над регионами России были уничтожены 64 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве подчеркивают, что все беспилотники были самолетного типа.
Больше всего (20) БПЛА было сбито над Самарской областью, по восемь — в Воронежской и Саратовской областях, семь — на подлете к Москве, шесть — в Рязанской и Ростовской областях, три — в Тульской и два — в Белгородской областях. Кроме того, по одному дрону пытались атаковать Курскую, Калужскую, Пензенскую и Тамбовскую области.
Территория России регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. При этом противник задействует не только беспилотники, но и обстреливает приграничные регионы страны ракетами.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что силы ПВО уничтожили 201 украинский дрон над территорией России за семь часов 1 января.
