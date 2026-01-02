Средства ПВО уничтожили 64 беспилотника ВСУ за ночь над регионами России

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 51 0

Большую часть дронов сбили над Самарской областью.

Сколько дронов сбили над территорией РФ с 1 на 2 января

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России Атака беспилотников на Москву

За ночь с 1 на 2 января 2025 года над регионами России были уничтожены 64 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве подчеркивают, что все беспилотники были самолетного типа.

Больше всего (20) БПЛА было сбито над Самарской областью, по восемь — в Воронежской и Саратовской областях, семь — на подлете к Москве, шесть — в Рязанской и Ростовской областях, три — в Тульской и два — в Белгородской областях. Кроме того, по одному дрону пытались атаковать Курскую, Калужскую, Пензенскую и Тамбовскую области.

Территория России регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. При этом противник задействует не только беспилотники, но и обстреливает приграничные регионы страны ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что силы ПВО уничтожили 201 украинский дрон над территорией России за семь часов 1 января.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
2 янв
«Совести нет»: Захарова о «сомнениях» западных СМИ в теракте ВСУ в Хорлах
1 янв
«Страшно смотреть»: Сальдо о жертвах атаки ВСУ в Херсонской области
1 янв
Мать с ребенком из Ленобласти спаслись при атаке ВСУ на Хорлы
1 янв
Силы ПВО сбили 58 украинских беспилотников за восемь часов
1 янв
Атака ВСУ на резиденцию Путина поставила Европу в опасное положение
1 янв
«Десятки человек погибли»: иностранные СМИ об атаке ВСУ на Херсонскую область
1 янв
После удара ВСУ по Херсонской области 19 человек остаются в больницах
1 янв
Конечной целью украинских БПЛА 29 декабря являлась резиденция Путина
1 янв
Эксперты извлекли полетное задание из БПЛА, летевшего на резиденцию Путина
1 янв
Осколочные раны, контузии: состояние раненых после удара ВСУ в Херсонской области
-13° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:15
В больницах остаются 14 пострадавших после атаки ВСУ на Херсонскую область
7:52
Средства ПВО уничтожили 64 беспилотника ВСУ за ночь над регионами России
7:30
«Град» сорвал ротацию ВСУ на красноармейском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
7:16
Зепюр Брутян показала романтичное новогоднее видео с Павлом Прилучным
7:00
Из мяса, крови и народа: Сапронов об образе Кати из сериала «Ландыши»
6:41
Можно ли не отвечать на звонок от начальства в праздники — мнение юриста

Сейчас читают

Netflix собрал рекордную аудиторию в Рождество благодаря «Очень странным делам»
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 5 по 11 января
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 января, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео