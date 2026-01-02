Антониу Гутерриш призвал к прекращению огня на Украине.
Генсек ООН об ударе по Хорлам: запрещено международным правом и неприемлемо
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Хорлы Херсонской области. Об этом сообщил его представитель Стефан Дюжаррик, его слова передает «РИА Новости».
«Нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру запрещены международным правом. Где бы они ни происходили, они неприемлемы и должны быть прекращены», — сказал он.
Дюжаррик также добавил, что генсек ООН призвал к прекращению огня на Украине.
Бесчеловечная атака ВСУ на населенный пункт Хорлы произошла в ночь с 31 декабря на 1 января. Украинские боевики использовали беспилотники с зажигательной смесью, из-за чего многие погибшие сгорели заживо.
Раненых доставляли в больницы Крыма для экстренного оказания помощи, у людей фиксировали минно-взрывные, осколочные и иные травмы. Пострадавшими числятся 31 человек. По факту жесточайшего преступления против мирного населения СК возбудил дело о теракте.
Ранее 5-tv.ru писал, что сказал Сальдо о реакции жителей Украины на трагедию в Хорлах. Обычные граждане Незалежной не являются врагами России, в отличие от нынешнего киевского руководства.
