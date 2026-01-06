Шесть беспилотников упали на территории Вологодской области

На местах происшествий работают экстренные службы.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
На территории Вологодской области упали шесть беспилотных летательных аппаратов. Об этом 6 января сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.
«Поступила информация о том, что произошло падение шести БПЛА на территории региона», — написал он в своем Telegram-канале.
Глава области уточнил, что в результате происшествия никто не пострадал, разрушений объектов инфраструктуры также не зафиксировано. На местах падения беспилотников работают сотрудники экстренных и оперативных служб, проводится осмотр территории и принимаются необходимые меры безопасности.
По словам Филимонова, ситуация находится под контролем региональных властей.
С начала специальной военной операции, о старте которой президент России Владимир Путин объявил в феврале 2022 года, регионы страны регулярно становятся объектами атак со стороны украинских вооруженных формирований. Для нанесения ударов используются как беспилотные летательные аппараты, так и ракетное вооружение, в том числе по приграничным территориям России.
Ранее, писал 5-tv.ru, силы ПВО за ночь сбили 129 украинских беспилотников над регионами России.
