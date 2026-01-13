Опубликовано видео, как артиллеристы ВС РФ ударили по позициям ВСУ

Расчеты самоходных пушек «Гиацинт-С» ударили по замаскированными позициями боевиков ВСУ на краснолиманском направлении, уничтожив, в том числе и средства РЭБ. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Артиллеристы выпустили из орудия «Гиацинт-С» мощные осколочно-фугасные снаряды. Корректировка огня велась в режиме реального времени. Все цели были уничтожены.

Самоходные пушки «Гиацинт-С» способны поражать цели на расстоянии до 30 километров и обладают высокой маневренностью.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

