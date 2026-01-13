«Град» побил технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как расчеты РСЗО «Град» ударили по позициям ВСУ

Расчеты РСЗО «Град» нанесли удар по скоплению техники ВСУ на красноармейском направлении спецоперации, была уничтожена группа боевиков. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Артиллеристы продолжают уничтожать военные объекты, фортификационные сооружения, боевую технику и живую силу противника. РСЗО «Град» наносит площадное поражение, накрывая определенный периметр — под удар попадает даже рассредоточенная сила противника.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

