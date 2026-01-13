Дело о смерти новорожденных в Новокузнецке передали в центральный аппарат СК

Бастрыкин поручил оценить все сведения из СМИ и соцсетей о нарушениях в роддоме.
Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Уголовное дело по факту гибели новорожденных в родильном доме в Новокузнецке передали для дальнейшего расследования в центральный аппарат Следственного комитета. Соответствующее распоряжение подписал руководитель ведомства Александр Бастрыкин.
«По поручению председателя СК РФ Александра Ивановича Бастрыкина уголовное дело, возбужденное следственным управлением СК России по Кемеровской области — Кузбассу по факту смерти новорожденных в роддоме Новокузнецка, передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства», — сказано в Telegram-канале.
Кроме того, следствие должно дать правовую оценку публикациям и сообщениям в социальных сетях о ранее имевшихся случаях травмирования и смерти детей в этом учреждении, а также о возможных нарушениях при оказании медицинской помощи.
К расследованию привлекли опытных следователей, криминалистов и экспертов центрального аппарата СК. В ходе следствия планируется установить все обстоятельства произошедшего, включая причины гибели девяти новорожденных, зафиксированные в новогодние праздники. По данным источников, у детей диагностировали внутриутробные или неонатальные инфекции с критическими осложнениями.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Главврач роддома временно отстранен от должности.
Акушерский стационар № 1 городской клинической больницы № 1 имени Г. П. Курбатова временно приостановил прием пациенток из-за высокой заболеваемости респираторными инфекциями. Ранее, в сентябре 2025 года, следствие уже возбуждало уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью матери после осложнений при родах в том же роддоме.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 13 янв
- Много страшных историй: прокуратура уже находила нарушения в новокузнецком роддоме
- 13 янв
- «Как будто извращенец»: пациентка роддома в Новокузнецке обвинила врача в домогательствах
- 13 янв
- «Смотри, это твоя мертвая девочка»: жуткие истории рожениц из новокузнецкого роддома, где погибли 9 младенцев
- 13 янв
- Стали известны диагнозы детей, скончавшихся в новокузнецком роддоме
- 13 янв
- Смерть детей и грубость персонала: подробности трагедии в роддоме в Новокузнецке
- 13 янв
- Отец умершего в новокузнецком роддоме младенца рассказал о самочувствии супруги
- 13 янв
- Роженица рассказала, как в новокузнецком роддоме убили дочь ее сестры
- 13 янв
- Новокузнецкая больница потратила 63 миллиона рублей на ремонт в 2023 году
- 13 янв
- «Оторвали девочке руку»: сестра пациентки новокузнецкого роддома обвинила врачей
- 13 янв
- «Внутри все загноилось»: пациентка новокузнецкого роддома о действиях врачей
100%
Нашли ошибку?