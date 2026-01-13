Дело о смерти новорожденных в Новокузнецке передали в центральный аппарат СК

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 12 0

Бастрыкин поручил оценить все сведения из СМИ и соцсетей о нарушениях в роддоме.

Гибель младенцев роддоме № 1 в Новокузнецке — подробности

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Гибель младенцев в роддоме в Новокузнецке

Уголовное дело по факту гибели новорожденных в родильном доме в Новокузнецке передали для дальнейшего расследования в центральный аппарат Следственного комитета. Соответствующее распоряжение подписал руководитель ведомства Александр Бастрыкин.

«По поручению председателя СК РФ Александра Ивановича Бастрыкина уголовное дело, возбужденное следственным управлением СК России по Кемеровской области — Кузбассу по факту смерти новорожденных в роддоме Новокузнецка, передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства», — сказано в Telegram-канале.

Кроме того, следствие должно дать правовую оценку публикациям и сообщениям в социальных сетях о ранее имевшихся случаях травмирования и смерти детей в этом учреждении, а также о возможных нарушениях при оказании медицинской помощи.

К расследованию привлекли опытных следователей, криминалистов и экспертов центрального аппарата СК. В ходе следствия планируется установить все обстоятельства произошедшего, включая причины гибели девяти новорожденных, зафиксированные в новогодние праздники. По данным источников, у детей диагностировали внутриутробные или неонатальные инфекции с критическими осложнениями.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Главврач роддома временно отстранен от должности.

Акушерский стационар № 1 городской клинической больницы № 1 имени Г. П. Курбатова временно приостановил прием пациенток из-за высокой заболеваемости респираторными инфекциями. Ранее, в сентябре 2025 года, следствие уже возбуждало уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью матери после осложнений при родах в том же роддоме.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Гибель младенцев в роддоме в Новокузнецке
13 янв
Много страшных историй: прокуратура уже находила нарушения в новокузнецком роддоме
13 янв
«Как будто извращенец»: пациентка роддома в Новокузнецке обвинила врача в домогательствах
13 янв
«Смотри, это твоя мертвая девочка»: жуткие истории рожениц из новокузнецкого роддома, где погибли 9 младенцев
13 янв
Стали известны диагнозы детей, скончавшихся в новокузнецком роддоме
13 янв
Смерть детей и грубость персонала: подробности трагедии в роддоме в Новокузнецке
13 янв
Отец умершего в новокузнецком роддоме младенца рассказал о самочувствии супруги
13 янв
Роженица рассказала, как в новокузнецком роддоме убили дочь ее сестры
13 янв
Новокузнецкая больница потратила 63 миллиона рублей на ремонт в 2023 году
13 янв
«Оторвали девочке руку»: сестра пациентки новокузнецкого роддома обвинила врачей
13 янв
«Внутри все загноилось»: пациентка новокузнецкого роддома о действиях врачей
-4° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
78.79
0.56 91.97
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:35
Много страшных историй: прокуратура уже находила нарушения в новокузнецком роддоме
19:26
Дело о смерти новорожденных в Новокузнецке передали в центральный аппарат СК
19:18
Водитель в Петербурге устроил «праздничный» дрифт
19:07
Журналисты «Известий» стали лауреатами премии правительства в области СМИ
18:56
Захарова обвинила Британию и ЕС в блокировании мирного урегулирования на Украине
18:44
МОК заявил, что санкции против России и США нельзя ставить в один ряд

Сейчас читают

Роженица рассказала, как в новокузнецком роддоме убили дочь ее сестры
«Внутри все загноилось»: пациентка новокузнецкого роддома о действиях врачей
Детсадовский картель: в Приморье судят участницу сговора на 1,8 млрд рублей
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026