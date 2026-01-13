«Спасать некого»: женщина рассказала о смерти младенца в новокузнецком роддоме

По словам Светланы, экстренную медицинскую помощь в роддоме оказали лишь спустя 14 часов.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Тема:
Гибель младенцев в роддоме в Новокузнецке

Рожавшая в 2020 году женщина рассказала о бездействии врачей в роддоме Новокузнецка

Врачи новокузнецкого роддома № 1 14 часов не оказывали экстренную помощь. О своей трагедии, которая произошла с ней во время беременности в 2020 году, рассказала 5-tv.ru жительница Новокузнецка Светлана Хлестунова.

По ее словам, промедление при оказании экстренной помощи привело к гибели ребенка и поставило под угрозу ее собственную жизнь.

Как утверждает женщина, скорую помощь вызвали в вечернее время, однако прибыла она лишь спустя несколько часов. По ее словам, в момент ее прибытия в учреждение там отсутствовал специалист ультразвуковой диагностики, а обследование ограничилось кардиотокографией.

«Сделали КТГ в 21:40, объявили, что ребенок мертв. Состояние было тяжелым, шла кровь», — рассказала она.

Несмотря на признаки острого состояния и необходимость срочного хирургического вмешательства, экстренное кесарево сечение, по словам женщины, провели лишь спустя более чем 14 часов после госпитализации. Все это время помощь ограничивалась наблюдением, а просьбы о переводе в другое медицинское учреждение отклоняли.

«Сказали, что спасать некого. Положили до утра и забыли. Ну, а в понедельник в 8 утра меня подняли в реанимацию», — отметила Светлана.

После операции женщина несколько дней находилась в реанимации в критическом состоянии. Она утверждает, что ребенка ей не показали, а тело новорожденного направили в патологоанатомическое отделение без участия родственников. Кроме того, по ее словам, медицинские работники позволяли себе грубые и циничные высказывания.

«Когда я потеряла ребенка, я обратилась к врачам, просила поставить мне хоть какой-то укол, чтобы я хотя бы могла уснуть. Знаете, какой ответ был? „У нас здесь счастье, горя не бывает"», — заявила она.

По словам Светланы, расследование продолжается уже несколько лет, однако окончательные выводы по делу до сих пор не озвучили.

Ранее акушерский стационар № 1 городской клинической больницы № 1 имени Г. П. Курбатова в Новокузнецке временно приостановил прием пациенток. Изначально это объяснялось ростом заболеваемости респираторными инфекциями, однако позднее стало известно о гибели девяти новорожденных. По этому факту возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и халатности, главный врач учреждения временно отстранен от должности.

Тема:
Гибель младенцев в роддоме в Новокузнецке
