За четыре часа силы ПВО уничтожили 33 дрона ВСУ над территорией РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) 14 января за четыре часа сбили 33 дрона ВСУ над территорией России. Об этом проинформировала пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«В период с 9:00 до 13:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.

Противник предпринял попытки атаковать два региона России. Три дрона были сбиты в небе над территорией Республики Крым, еще два аппарата перехватили над Краснодарским краем.

Однако больше всего беспилотников было уничтожено над акваторией Азовского моря — 28 БПЛА.

С момента начала специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин сообщил в конце февраля 2022 года, российские регионы систематически подвергаются ударам со стороны украинских Вооруженных сил. Противник использует не только беспилотные летательные аппараты, но и наносит ракетные удары по приграничным территориям России.

