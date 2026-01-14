За четыре часа силы ПВО уничтожили 33 дрона ВСУ над территорией РФ

Александра Якимчук
Украинские беспилотники атаковали два российских региона.

Сбитые над Россией дроны

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Атака беспилотников на регионы России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) 14 января за четыре часа сбили 33 дрона ВСУ над территорией России. Об этом проинформировала пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«В период с 9:00 до 13:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.

Противник предпринял попытки атаковать два региона России. Три дрона были сбиты в небе над территорией Республики Крым, еще два аппарата перехватили над Краснодарским краем.

Однако больше всего беспилотников было уничтожено над акваторией Азовского моря — 28 БПЛА.

С момента начала специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин сообщил в конце февраля 2022 года, российские регионы систематически подвергаются ударам со стороны украинских Вооруженных сил. Противник использует не только беспилотные летательные аппараты, но и наносит ракетные удары по приграничным территориям России.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ребенок ранен в результате атаки ВСУ на Ростов-на-Дону.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Атака беспилотников на регионы России
