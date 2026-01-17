Экстремальное Крещение: названы регионы с самыми сильными морозами в праздник

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 41 0

Серьезное похолодание спрогнозировали во многих российских субъектах.

В каких регионах России будет холоднее всего на Крещение

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Погода

Синоптик Макарова: сильнейшие морозы на Крещение ожидают в Иркутской области и Забайкалье

Самое сильное похолодание в период Крещения ожидают в Забайкальском крае и Иркутской области. Именно в этих регионах синоптики спрогнозировали самые низкие температуры праздничной ночью. Об этом агентству РИА Новости рассказала ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

В ночные часы температура воздуха в Забайкалье и Иркутской области может опуститься до -35 и -40 градусов. Днем в этих районах, а также в других частях Сибири, столбики термометров будут держаться на отметках от -28 до -33 градусов.

Серьезное похолодание спрогнозировали и в других регионвах. Так, в Омской, Томской и Тюменской областях ночные температуры приблизятся к экстремальным значениям — до -36 градусов.

На фоне крещенских морозов до этого прозвучали и предостережения со стороны Русской православной церкви. Архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) обращал внимание на то, что неправильное или чрезмерное использование святой воды может нанести вред здоровью.

Ранее, писал 5-tv.ru, священник рассказал об основных ошибках на крещенских купаниях и их истинном смысле.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Погода
17 янв
Климат в России за 50 лет потеплел почти вдвое больше, чем в среднем по миру
16 янв
Столичные коммунальщики-экстремалы вышли на уборку снега с крыши без страховки
16 янв
Зима напомнит о себе: синоптики рассказали о погоде в Москве на выходные
15 янв
В декабре 2025 года солнце в Москве светило в 3,5 раза меньше нормы
15 янв
Снежный апокалипсис: как справляются с ударом стихии на Камчатке
15 янв
Сирены и закрытые школы: на Камчатке продолжает бушевать непогода
13 янв
Выходят в окно: как жители Камчатки борются с мощным снежным циклоном
13 янв
В зоне риска: невролог назвал самых чувствительных к колебаниям погоды людей
12 янв
Сугробы в центре Москвы превратились в «горную цепь»
12 янв
Из-за непогоды аэропорт Краснодара прекратил прием и отправку самолетов
-17° Атмосферное давление 784 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
77.83
-0.70 90.54
-1.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:58
В Египте просят 13 миллионов рублей за перевозку россиянки, впавшей в кому
0:38
Макрон: Европа ответит на пошлины США, связанные с Гренландией
0:18
Силы ПВО уничтожили 34 украинских БПЛА над регионами России за три часа
23:57
Экстремальное Крещение: названы регионы с самыми сильными морозами в праздник
23:38
Армия США провалила сроки постановки на дежурство гиперзвукового оружия
23:19
Рассекречены документы об убийстве нацистами душевнобольных под Ленинградом

Сейчас читают

Ребрендинг «отеля смерти»: знаменитый клуб Ибицы меняет имидж после трагедий
Найден «недостающий элемент»: эволюция человека предстала в новом свете
Цифровое насилие: как нейросети наносят вред женщинам
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026