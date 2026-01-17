Экстремальное Крещение: названы регионы с самыми сильными морозами в праздник

Серьезное похолодание спрогнозировали во многих российских субъектах.
Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин
Синоптик Макарова: сильнейшие морозы на Крещение ожидают в Иркутской области и Забайкалье
Самое сильное похолодание в период Крещения ожидают в Забайкальском крае и Иркутской области. Именно в этих регионах синоптики спрогнозировали самые низкие температуры праздничной ночью. Об этом агентству РИА Новости рассказала ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.
В ночные часы температура воздуха в Забайкалье и Иркутской области может опуститься до -35 и -40 градусов. Днем в этих районах, а также в других частях Сибири, столбики термометров будут держаться на отметках от -28 до -33 градусов.
Серьезное похолодание спрогнозировали и в других регионвах. Так, в Омской, Томской и Тюменской областях ночные температуры приблизятся к экстремальным значениям — до -36 градусов.
На фоне крещенских морозов до этого прозвучали и предостережения со стороны Русской православной церкви. Архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) обращал внимание на то, что неправильное или чрезмерное использование святой воды может нанести вред здоровью.
Ранее, писал 5-tv.ru, священник рассказал об основных ошибках на крещенских купаниях и их истинном смысле.
