Мишка не расслабляется — когти и зубы на месте: как второе в истории применение «Орешника» напугало всю Европу

Чтобы долететь до львовского военного завода, нашим ракетам потребовались считанные минуты.

Фото, видео: Вадим Савицкий/ТАСС; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Второе в истории применение комплекса «Орешник» напугало всю Европу

Мир был поделен к началу XX века. Редкие земли в Азии или Африке сохранили независимость, вроде Китая и то с сильно урезанными правами. А так всюду, куда не посмотри, были флаги европейских государств. Больше всего британских, до четверти территории планеты контролировалось из Лондона. Собственно, ради передела уже поделенного мира Германия и затеяла Первую мировую войну.

Тот страшный военный конфликт ослабил связи метрополий и колоний, но систему не разрушил. Более того, по итогу британцы и французы, как победители, даже приобрели еще немного. И лишь Вторая мировая война запустила процесс настоящей деколонизации. Не без помощи СССР и США, это важно! Азия, Африка — повсюду со скрипом и кровью уходили старые империи. И до конца так и не ушли. Лишь в 1997 году британцы, например, вернули Гонконг Китаю, а в 1999 году португальцы — Макао. Кто-то был хитрее, поменяли вывески и колонии стали «заморскими территориями». В западном полушарии порядка 25 участков суши контролируется из метрополий.

Доходит до смешного: остров Сен-Мартен, уж на что крошечный и тот поделен на двоих. Юг — за Нидерландами, север — за Францией. И все это у американского «парадного входа» в Карибском море. А если эти объекты понадобятся США для обеспечения безопасности или для блокады Кубы, например?

Но напрасно некоторые обозреватели ждут реального вторжения США в Гренландию. А зачем им воевать, если можно купить. По данным Reuters, в руководстве США сейчас как раз обсуждают, какую цену предложить: по десять или по 100 тысяч долларов на каждого гренландца? На острове всего чуть более 50 тысяч жителей, так что в любом случае итоговая сумма смехотворна по сравнению с размерами самого спорного объекта.

«Мы живем в мире, в реальном мире, который управляется силой и мощью. Это железные законы, которые существуют с начала времен», — это дословная цитата старшего советника американского президента Стивена Миллера.

Он так ответил на вопрос журналистов CNN: «А по какому праву, собственно, США претендуют на чужой остров?» По праву сильного, вот их ответ.

Символом Гренландии является белый медведь. На гербе он изображен во весь рост, отчетливо видны когти и клыки. Но может ли он их применить для самообороны и готов ли?

Эти нападки на землю белых медведей напомнили прогноз 12-тилетней давности, когда российского президента на ежегодной пресс-коференции спросили про Крым и первые санкции, что были наложены на Россию.

«Мне самому иногда приходит в голову мысль: может быть, мишке нашему надо посидеть спокойненько, не гонять поросят и подсвинков по тайге, а питаться ягодками, медком. Может быть, его в покое оставят? Не оставят, потому что будут всегда стремиться к тому, чтобы посадить его на цепь. А как только удастся посадить на цепь, вырвут и зубы, и когти. В сегодняшнем понимании это силы ядерного сдерживания. Как только, не дай Бог, это произойдет, и мишка не нужен, так тайгу будут сразу прибирать. Ведь мы же почти от официальных лиц слышали многократно: несправедливо, что Сибирь принадлежит вся России с ее богатствами неизмеримыми. Как несправедливо? А отхапать у Мексики Техас — это справедливо. А то, что мы на своей собственной земле хозяйствуем, это несправедливо, нужно раздать. А потом, после этого, как только вырвут когти и зубы, тогда мишка вообще не нужен. Чучело из него сделают, и все!» — так рассуждал Владимир Путин.

Вот мишка и не расслабляется и периодически показывает, что и зубы, и когти у него на месте.

В ночь с 8 на 9 января «Орешник» применили во второй раз в истории, на сей раз по военным целям во Львове. Прилет в нескольких десятках километров от украинской границы с НАТО, в зоне действия их систем ПВО. Их бесполезных против «Орешника» ПВО, чтобы точно увидели и отфиксировали.

На какие мысли это наводит или, по крайней мере, должно навести европейцев? Размышлял корреспондент «Известий» Павел Кузнецов.

Неделю молчали, пересматривали и почти никак не реагировали западные лидеры, которые обычно не могут держать язык за зубами.

Судя по всему, второе в истории применение российского «Орешника» не на шутку перепугало старушку Европу. За семь дней лишь один сюжет CNN. Корреспондент на фоне каких-то странных сгоревших обломков.

Человек в кепке «эксперт», видимо, чтобы зрителю сразу было понятно, заявляет: они раскрыли секрет «Орешника». Посыл материала ясен — попытались показать, что бояться нечего. Вопрос — кому?

Но успокоить европейцев не получилось. Красноглазый Макрон под конец недели, выступая перед французскими военными, признал: такой «Орешник» хотелось бы самому.

«Мы, европейцы, и особенно Франция, которая обладает определенными технологиями, должны завладеть этим новым оружием, которое в краткосрочной перспективе изменит правила игры», — заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Сначала говорилось, что повреждения получило газовое хранилище. Наше Минобороны утверждает, что «Орешник» вывел из строя авиационно-ремонтный завод во Львове, на котором, в том числе обслуживались американские F-16.

«Это не гражданский объект, это стратегическая военная цель, поскольку это место, где самолеты проходят обслуживание, а затем возвращаются, чтобы бомбить российских солдат», — отметил бывший капитан армии Франции Бертран Шоллер.

Чтобы долететь до львовского военного завода, «Орешнику» потребовались считанные минуты. До польской границы — 60 километров, до военной базы НАТО в Жешуве — 160. Это на машине ехать часа три, а гиперзвуковой российской ракете потребуется дополнительные три секунды. И это осознание для тех же поляков, когда бабахает не где-то там, а вот уже здесь на заднем дворе очень отрезвляет.

«Это было предупреждение. Ведь англичане хотят привести туда 11 тысяч своих солдат, у них армия 78 тысяч, но где-то хочется очень высадиться. С Фольклендов нигде не воевали. У французов — шесть тысяч. И все это они должны разместить на западной Украине», — проанализировал полковник запаса, военный историк, специалист по военной технике и военному искусству Илья Мощанский.

При этом, ракета не просто взрывается при попадании, она уходит вглубь здания и детонирует там. Журналисты подсчитали — если «Орешник» будет запущен, скажем, из Калининградской области (а все возможности разместить его там у России есть), то ракета окажется в Варшаве за одну минуту 21 секунду, в Берлине — за две минуты 35 секунд, в Париже — за шесть минут 52 секунды, а в Лондоне — за шесть минут 56 секунд. И ни одна существующая система ПВО не сможет ее остановить.

«Мэр Львова сказал, что видел разрушения, и они его просто потрясли. И он еще подчеркнул, что боеголовка, не имела начинки. Но начинка какая может быть? Только ядерная», — отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

Судя по всему, львовский авиационно-ремонтный завод оказался действительно сверхважной целью. Удар комплекса «Орешник» поразил цеха, склады с беспилотниками и инфраструктуру аэродрома предприятия.

«Сами разрушения мы не видели. Ну, видели, естественно, американцы видели. Европейцы увидели, украинцы — и, в общем то, это самое главное. Уверен, что все, кому нужно было, из всех этих западных экспертов, они там были», — рассказал военный обозреватель Тимофей Борисов.

Сигнал в Европе увидели и, вероятно, поняли правильно. Неделя молчания как раз говорит об этом. Только сейчас начали появляться нестройные комментарии: в ЕС больше единства нет. Мерц, который ранее прямо угрожал России, заговорил совсем по-другому.

«Россия — европейская страна. Если нам удастся найти баланс с Россией в долгосрочной перспективе, тогда мы сможем с большой уверенностью смотреть в будущее, за пределы 2026 года», — сказала канцлер Германии Фридрих Мерц.

Еще недавно европейские ястребы кричали о скорой победе Украины. Теперь даже слово «победа» они предпочитают не употреблять. Зато появились намеки на то, что Киеву придется пойти на территориальные уступки. Да и просто — задача теперь выжить.

«Господин Генеральный секретарь, должна ли Украина победить в этой войне, а не просто выжить», — спрашивают генерального секретаря НАТО Марк Рютте.

«Если смотреть на текущий момент, я считаю, что нам необходимо привести Украину к такому положению, при котором президент будет уверен, что существуют гарантии безопасности, и что Россия больше никогда не нападет. Но это неизбежно приведет к крайне чувствительной дискуссии о территории», — ответил Рютте.

Так совпало, что после удара «Орешником» по украинскому ВПК, в Париже состоялась встреча так называемой «коалиции желающих». Киев ждал чего-то конкретного, но конкретики никакой.

«Парижская декларация не содержит обязательств по немедленному развертыванию сил или финансовым решениям», — отметил премьер-министр Польши Дональд Туск

Более того, европейские бюрократы, судя по всему, свой воинственный настрой поставили на паузу, как и обсуждение отправки своих войск на Украину. Даже британцы.

«Развертывание возможно только после прекращения огня и исключительно для поддержки сдерживания и защиты военных хабов», — заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Случайно ли, но ведь именно Львовская область рассматривалась как место для базирования европейских солдат. Уверяли: там безопасно в дали от фронта. Повлиял ли «Орешник» на такой европейский разворот или дело в другом, пока неясно.

«Использование этой ракеты „Орешник“ средней дальности с гиперзвуковой боевой частью — это посыл, выходящий за рамки тактического. Это демонстрация, направленная на партнеров НАТО и Украины», — заметил бывший агент ЦРУ Майк Харрис.

Возвращаясь к сюжету CNN, можно предположить, что в ближайшее время западные СМИ начнут по единой методичке рассказывать о том, что «Орешник» — это старинное и совершенно не опасное вооружение. Отрицание — первая стадия принятия неизбежного. Но простых жителей Евросоюза надо же как-то успокоить. Важно, что истинную картину увидели те, кто на Западе принимает решения.

