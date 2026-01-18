Полметра снега за две недели: как Москва пережила январский удар стихии

Высота снежного покрова в Москве превысила норму более чем в два раза

В подмосковной Балашихе расследуют инцидент с неадекватным водителем, который мог закончиться гибелью сотрудников ДПС. 16 января патруль заметил внедорожник с нечитаемыми номерами.

Водитель попытался скрыться и, уворачиваясь от инспектора, едва не сбил того с ног и дважды протаранил служебный автомобиль. Полицейские открыли огонь по колесам иномарки, чтобы обездвижить ее, после чего выбили окно и задержали подозреваемого.

Для сравнения — случай в Америке. 7 января 2026 года в Миннеаполисе агент миграционной службы застрелил женщину за рулем автомобиля, которая, как ему показалось, пыталась его сбить.

Секунда. Он даже не раздумывал, там рефлекс. Да, люди стали возмущаться, но этого агента сразу же поддержал президент США Дональд Трамп. Потому что на служителя закона нельзя поднимать руку. В любой нормальной системе координат это так. Ненормально, когда те, кто призваны охранять порядок, связаны запретами и десять раз подумают, прежде чем применять силу. А пока будут думать, преступник может много чего натворить.

Конечно, инцидент в Миннеаполисе попытались раскачать. Это был бы такой хороший удар по позициям трампистов. Тем более как там не воспользоваться ситуацией, когда здесь же стартовал Black Lives Matter (общественное движение, выступающее против расизма и насилия в отношении чернокожих. — Прим. Ред.) бессмысленный и беспощадный. С гибели Джорджа Флойда. Как потом выяснилось, не от задержания, конечно, а от наркотиков. Но толпу было не остановить. Полицейский Дерек Шовин, который выполнял свою работу и пытался защитить покой граждан, сидит в тюрьме строгого режима. Это ненормально.

Да, конечно, можно говорить, что в конечном итоге задержать балашихинского гонщика помог сугроб. Но сути дела это не меняет. Хотя сугроб действительно большой.

Такие «ловушки» на обочинах в Балашихе, как и во всей центральной России, появились в январские праздники из-за мощного циклона «Френсис», который принес обильные снегопады, рекордные.

В общей сложности в Москве выпало столько снега, что город накрыло полуметровым слоем. И тут тоже любопытные различия с теми же США — там дворовые улочки не чистят, пока идет снег, ждут, когда накопится сантиметров десять хотя бы, чтобы зря не гонять снегоуборщики. Тротуар обязан чистить тот, чье здание или дом ближе. Да, мы все-таки разные. Хотя планета у нас одна, и такие снежные вызовы из-за изменений климата будут повторяться все чаще, узнал корреспондент «Известий» Линар Гинатуллин.

Эмоции, которые испытали многие жители Центральной России утром 9 января. Мощный снежный циклон принес в регион рекордное количество осадков.

Дороги утонули в сугробах, движение полностью остановилось. Сотрудники скорой помощи по пояс в снегу выручали больных, пробираясь сквозь завалы.

Люди же, буквально проваливаясь в снег, добирались до автобусных остановок.

Но даже посадка не гарантирует, что удастся добраться до работы.

Автолюбители тоже пересели на общественный транспорт — вызволить личный из снежного плена, мягко говоря, проблематично. Вот парень очистил парковочное, сел в машину, и, пока включал заднюю передачу, его снова засыпал снегом проезжающая мимо снегоуборочная техника.

А эту легковушку трактор увез вместе с сугробом.

В аэропортах — сотни задержанных и отмененных рейсов.

Некоторые пассажиры по нескольку часов не могли выйти из самолета, потом не могли добраться до аэровокзала. И это было только начало, впереди их ждало многочасовое ожидание багажа.

«Багаж в целости и сохранности, но ждали мы его семь часов», — поделился пассажир рейса из Пхукета Александр.

Все эти беды принес циклон «Фрэнсис», который сформировался над Балканским полуостровом. За двое суток он преодолел около двух тысяч километров и вышел на территорию Центральной России.

«Через Балканы на восток Черного моря. И затем они шли, поднимались на северо-восток к верховьям Волги и на Каму. Вот сюда. Поэтому зона осадков затягивалась с юга, с запада на северо-восток», — объяснил метеоролог Александр Шувалов.

Основной удар циклона приняла на себя Москва и область. Январский норматив по осадкам столица смогла закрыть всего за две недели. Только 9 января в городе выпало около 60%. Высота снежного покрова в мегаполисе достигла 41 сантиметра, хотя норма не превышает 18.

Ликвидировать последствия снегопада вышли около 145 тысяч человек и более 15 тысяч единиц техники.

«Помогаем городу. Когда тяжело чистить и не хватает людей, нас вызывают, мы чистим, помогаем. Для города, для Москвы», — рассказал монтажник наружного трубопровода компании «Мосгаз» Андрей Лучкин.

На помощь коммунальщикам и госслужащим вышли и сами горожане. Жители многоквартирного дома за четыре часа вместе расчистили двор от снега.

В стороне не остались даже иностранные студенты.

«Холодно, конечно, но я привыкаю», — отметил студент РУДН Муса.

«Вот здесь и заканчивается путь городского снега. С улиц и дворов его привозят сюда, на снегоплавильную станцию, где он снова становится водой и уходит в водную систему города», — рассказал корреспондент «Известий» Линар Гинатуллин.

К концу недели, когда дороги уже были расчищены, люди стали получать удовольствие от выпавших осадков. Катались с горок, запрягали своих питомцев в ватрушки, вместе помогали роботам-доставщикам, а курьеры адаптировались и пересели с электровелосипедов на лыжи.

А это видео из Оренбурга завирусилось в интернете с названием «Герои не носят плащи». Тракторист, расчищая снег, увидел перед собой снеговика. Мужчина не поленился, вышел из машины, переставил его и продолжил работу.

«Маленький, красивый, конечно, жалко было. Видно, что дети лепили», — рассказал тракторист Звиади Меладзе.

И конечно новая достопримечательность столицы.

«Знаменитая Миусская Снежная Дюна». Так москвичи окрестили этот сугроб. Но у него есть и другие прозвища. Кто-то называет царь-сугробом, кто-то называет великой Миусской горой, а кто-то снежным Эверестом. И сравнение с горой здесь не просто так, потому что, чтобы просто перейти дорогу, нужно совершить небольшое, но восхождение», — поделился корреспондент «Известий».

Пика своей высоты и популярности куча достигла к 15 января. Вечером москвичи и туристы собрались возле дюны, которую превратили в импровизированную концертную площадку.

«Это очень объединяет. Я вижу, что все добрые, что все радостные, что все и дети, и взрослые все радуются», — поделилась жительница Тверского района Москвы Софья.

Этому циклону радовались и за 400 километров от столицы. Фотограф Сергей Кичигин из Вологды — охотник за снежинками. Он их фотографирует. Причем в мире таких специалистов можно пересчитать по пальцам одной руки.

«Объектив фокусируется с очень близкого расстояния, поднося или удаляя объект съемки, мы получаем, соответственно, результат», — рассказывает фотограф снежинок Сергей Кичигин.

За 15 лет работы он создал самую большую коллекцию фото-снежинок, которые снимаются в рекламных кампаниях во всем мире. Стоимость одной фотографии может достигать до нескольких тысяч долларов. Самые красивые экземпляры он даже научился консервировать.

«Можно действительно на морозе снежинку погрузить в суперклей, и она при этом сохранится», — добавил фотограф снежинок Сергей Кичигин.

Вдохновился фотограф работами другого соотечественника — Андрея Сигсона, который жил в Рыбинске и первый в мире сделал снимок кристалла льда еще в XIX веке.

«Андрей Андреевич выдумал, придумал свой способ ловли снежинок. Он ловил их на пуховый платок, сделал сетку из человеческого волоса», — объяснила заместитель директора по экспозиционно-выставочной работе Рыбинского музея-заповедника Оксана Гожалимова.

Рассматривая снежинки на музейных витринах, легко забыть, что совсем недавно эти хрупкие кристаллы изменили жизнь целого мегаполиса. Снегопад принес жителям центральной России немало неудобств. Но для жителей Камчатки, например, такие рекордные осадки — часть повседневной жизни.

Москвичи же сначала жаловались, потом приспосабливались, а в итоге нашли в этом повод для радости. Впереди — новое испытание: резкое похолодание. И к нему, как и к снегопаду, придется либо привыкнуть, либо просто пережить.

