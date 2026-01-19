Т-80БВМ уничтожили пункты управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 10 0

Танкисты при поддержке расчета беспилотников нанесли серию точных ударов по противнику.

Фото, видео: Александр Полегенько/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Танки Т-80БВМ уничтожили блиндажи и пункты управления БПЛА ВСУ

Экипажи танков Т-80БВМ 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» при выполнении огневых задач уничтожили замаскированные блиндажи, пункты управления БПЛА и живую силу Вооруженных сил Украины на Харьковском направлении. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Цели были обнаружены в результате взаимодействия с операторами беспилотников, после чего по ним были нанесены точные огневые удары с использованием современных прицельных комплексов.

Танк Т-80БВМ оснащен усиленной броней, комплексами активной и динамической защиты, средствами радиоэлектронной борьбы и автоматизированной системой управления вооружением, что позволяет экипажу эффективно действовать в условиях современного боя.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

Тема:
Спецоперация
18 янв
Мишка не расслабляется — когти и зубы на месте: как второе в истории применение «Орешника» напугало всю Европу
18 янв
И в военной сфере, и в гражданской: Россия активно развивает беспилотные системы
17 янв
Су-34 уничтожил технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
17 янв
«Пионы» ударили по пунктам временной дислокации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
16 янв
«Гиацинт-С» разгромил пункты управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
16 янв
«Ночной охотник» уничтожил бронетехнику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
15 янв
Российская армия поразила украинские военно-промышленные объекты в 162 районах
15 янв
Опорный пункт ВСУ не выдержал удара «Мальвы». Лучшее видео из зоны СВО
15 янв
«Ураган» пронесся по позициям ВСУ на красноармейском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
14 янв
ВС РФ поразили украинские военно-промышленные объекты в 145 районах
-17° Атмосферное давление 784 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
77.83
-0.70 90.54
-1.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:14
Т-80БВМ уничтожили пункты управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 января, для всех знаков зодиака
5:34
В Госдуме рассмотрят законопроект об индексации зарплат
5:13
Дефицит кадров: какие профессии наиболее востребованы в РФ в 2026 году
4:53
Умеров рассказал о результатах переговоров Украины и США
4:32
Гонка за фигурой: когда лучше начинать худеть к лету

Сейчас читают

«Холодно, но круто!» — в крещенском купании приняли участие двое иностранцев
«Неуправляемая» принцесса Диана: как ее прогулка по минному полю изменила мировую политику
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают
Чудо или выдумка: можно ли набрать святую воду на Крещение из-под крана

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026