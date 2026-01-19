Танкисты при поддержке расчета беспилотников нанесли серию точных ударов по противнику.
Фото, видео: Александр Полегенько/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Танки Т-80БВМ уничтожили блиндажи и пункты управления БПЛА ВСУ
Экипажи танков Т-80БВМ 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» при выполнении огневых задач уничтожили замаскированные блиндажи, пункты управления БПЛА и живую силу Вооруженных сил Украины на Харьковском направлении. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Цели были обнаружены в результате взаимодействия с операторами беспилотников, после чего по ним были нанесены точные огневые удары с использованием современных прицельных комплексов.
Танк Т-80БВМ оснащен усиленной броней, комплексами активной и динамической защиты, средствами радиоэлектронной борьбы и автоматизированной системой управления вооружением, что позволяет экипажу эффективно действовать в условиях современного боя.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Читайте также
84%
