Т-80БВМ разнесли пункты управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 52 0

Огневое поражение наносилось сериями по четыре–пять выстрелов с закрытых позиций.

Фото, видео: РИА Новости/Илья Наймушин; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Российские танкисты уничтожили пункты управления дронами ВСУ

Танки Т-80БВ группировки войск «Восток» уничтожили пункты управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Перед выходом танков на огневые рубежи операторы разведывательных беспилотников провели воздушную разведку и уточнили места размещения расчетов БПЛА противника. Полученные координаты позволили танковым экипажам работать точечно по укрытиям ВСУ.

Огневое поражение наносилось сериями по четыре–пять выстрелов с закрытых позиций. После выполнения задачи экипажи оперативно покинули район стрельбы, не позволяя противнику определить местоположение танков и нанести ответный удар.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

Тема:
Спецоперация
20 янв
«Солнцепек» и «Тосочка» сорвали ротацию ВСУ на красноармейском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
19 янв
Ми-28НМ разгромил опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
19 янв
Т-80БВМ уничтожили пункты управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
18 янв
Мишка не расслабляется — когти и зубы на месте: как второе в истории применение «Орешника» напугало всю Европу
18 янв
И в военной сфере, и в гражданской: Россия активно развивает беспилотные системы
17 янв
Су-34 уничтожил технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
17 янв
«Пионы» ударили по пунктам временной дислокации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
16 янв
«Гиацинт-С» разгромил пункты управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
16 янв
«Ночной охотник» уничтожил бронетехнику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
15 янв
Российская армия поразила украинские военно-промышленные объекты в 162 районах
-17° Атмосферное давление 784 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
77.76
-0.07 90.16
-0.38
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:16
Цепная реакция: более 100 машин столкнулись на трассе в Мичигане
8:08
Выверты генетики: почему дети становятся выше родителей
8:03
Politico: Трамп отказался от встречи с Зеленским в Давосе
7:52
Бешенство у человека: что делать сразу после укуса животного и первые симптомы болезни
7:48
Силы ПВО уничтожили 32 украинских беспилотника за ночь над регионами России
7:47
От Сибири до юга: полярное сияние озарило небо над регионами России

Сейчас читают

Медведя увидели: почему немецкий контингент слился из Гренландии
Рособрнадзор утвердил минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата в 2026 году
В Турции могут изменить правила системы «все включено» в отелях
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026