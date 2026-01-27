Пересаживайтесь на метро: Москву снова накрыл снегопад

Из-за непогоды введен предпоследний уровень опасности.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Погода

В Москве готовятся к задержкам в аэропортах из-за снегопада

К массовым задержкам авиарейсов готовятся в московских аэропортах. В столицу пришел затяжной снегопад.

Продлится он до четверга. За это время может выпасть больше половины январской нормы снега. Водителей просят пересесть на метро, чтобы не затруднять уборку.

На дорогах уже работает коммунальная техника. Из-за непогоды введен предпоследний уровень опасности.

Виноват во всем западный циклон. Как выглядит стихия с высоты, показали наши космонавты.

Погода
