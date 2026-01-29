Февраль не пощадит: метеорологи спрогнозировали снегопады с первых дней месяца

Синоптик Шувалов: обильные осадки начнут выпадать с начала февраля

После морозного января с обильными осадками жителям центральной части России не стоит рассчитывать на более мягкую погоду в феврале. С первых чисел месяца регион окажется под влиянием циклона, который принесет снегопады и резкое понижение температуры. Об этом в беседе с URA.RU рассказал метеоролог Александр Шувалов.

Февраль не порадует потеплением

По словам эксперта, снег начнет выпадать с первых чисел месяца. Наибольшее количество осадков ожидается в юго-восточных районах Центральной России. Москва при этом окажется на окраине атмосферного вихря. Снег в столице будет, однако его объемы не достигнут январских.

Одновременно с осадками в регион вернутся крепкие морозы. Температурный фон в первую неделю февраля, как заявил специалист, окажется существенно ниже климатической нормы — отклонение может составить от десяти до 15 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до 20 градусов ниже нуля, а на северо-востоке центральной России — до 25 и даже 30 градусов мороза. Днем также сохранится заметный холод.

Холодная погода задержится ориентировочно до 7–9 февраля. В дальнейшем температура начнет постепенно повышаться и приближаться к средним сезонным значениям. Однако резкого и устойчивого потепления синоптики не спрогнозировали.

Весна окажется не лучше

По оценке Шувалова, погодные особенности зимы могут отразиться и на характере предстоящей весны. Ожидается, что теплые периоды начнут чередоваться с возвратами холодов, что сделает весну нестабильной.

Дополнительное влияние окажет высокий уровень снежного покрова. Он замедлит прогрев почвы и воздуха, из-за чего установление устойчивого тепла может отложиться. В результате весенний сезон, вероятнее всего, пройдет с чередованием оттепелей и заморозков.

