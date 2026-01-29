Февраль не пощадит: метеорологи спрогнозировали снегопады с первых дней месяца

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 49 0

Температура окажется существенно ниже климатической нормы, что в дальнейшем скажется и на весне.

Какая погода будет в начале февраля

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Погода

Синоптик Шувалов: обильные осадки начнут выпадать с начала февраля

После морозного января с обильными осадками жителям центральной части России не стоит рассчитывать на более мягкую погоду в феврале. С первых чисел месяца регион окажется под влиянием циклона, который принесет снегопады и резкое понижение температуры. Об этом в беседе с URA.RU рассказал метеоролог Александр Шувалов.

Февраль не порадует потеплением

По словам эксперта, снег начнет выпадать с первых чисел месяца. Наибольшее количество осадков ожидается в юго-восточных районах Центральной России. Москва при этом окажется на окраине атмосферного вихря. Снег в столице будет, однако его объемы не достигнут январских.

Одновременно с осадками в регион вернутся крепкие морозы. Температурный фон в первую неделю февраля, как заявил специалист, окажется существенно ниже климатической нормы — отклонение может составить от десяти до 15 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до 20 градусов ниже нуля, а на северо-востоке центральной России — до 25 и даже 30 градусов мороза. Днем также сохранится заметный холод.

Холодная погода задержится ориентировочно до 7–9 февраля. В дальнейшем температура начнет постепенно повышаться и приближаться к средним сезонным значениям. Однако резкого и устойчивого потепления синоптики не спрогнозировали.

Весна окажется не лучше

По оценке Шувалова, погодные особенности зимы могут отразиться и на характере предстоящей весны. Ожидается, что теплые периоды начнут чередоваться с возвратами холодов, что сделает весну нестабильной.

Дополнительное влияние окажет высокий уровень снежного покрова. Он замедлит прогрев почвы и воздуха, из-за чего установление устойчивого тепла может отложиться. В результате весенний сезон, вероятнее всего, пройдет с чередованием оттепелей и заморозков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как снегопад в Москве повлиял на работу такси.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Погода
28 янв
Пробки на 15 километров и 10-метровые сугробы: как Москва переживает рекордные снегопады
28 янв
Москва засыпана снегом: обновлен 30-летний рекорд
27 янв
Историческая зима: снегопад 27 января в Москве стал рекордным
27 янв
Дороже и дольше: как снегопад в Москве повлиял на работу такси
27 янв
Снегопад парализовал столицу: Москва встала в девятибалльных пробках
27 янв
Слишком зимняя Москва: чего лучше не делать в сильный снегопад
27 янв
Жгут костры дома: снегопад в США унес жизни 26 человек
27 янв
Пересаживайтесь на метро: Москву снова накрыл снегопад
27 янв
Снежный апокалипсис накроет столицу: синоптики предупредили о заносах
26 янв
До минус 20: в Санкт-Петербург пришли экстремальные морозы
-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
76.27
-0.28 91.30
0.37
Притянуть удачу и деньги через волосы: лунный гороскоп стрижек на февраль...

Последние новости

1:05
«Дома, дома, дома»: как Николай Носков продолжает заниматься музыкой
0:44
Это совсем не безобидно: самые опасные для женского здоровья привычки
0:25
Они что-то знают: россияне стали чаще покупать осиновые колья против вампиров
0:08
Февраль не пощадит: метеорологи спрогнозировали снегопады с первых дней месяца
23:52
Путин и Шмелева обсудили создание международной школы «Сириус» в Казахстане
23:50
Ученые предупредили о повышенной геомагнитной активности 29 января

Сейчас читают

800 млн просмотров: на Украине требуют санкций для «Маши и Медведя»
В Иркутске мужчина взял в заложницы прохожую и убил ее 
От ушанки до slavic girl: куда пропали меховые шапки и почему они возвращаются
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026