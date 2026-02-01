Силы ПВО за ночь уничтожили 21 украинский дрон над территорией России

Наибольшее количество БПЛА было сбито над Белгородской областью.
Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович
В ночь с 31 января на 1 февраля дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) Российской Федерации (РФ) перехватили и уничтожили 21 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией РФ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в мессенджере MAX.
В ведомстве уточнили, что наибольшее количество вражеских дронов российские военные уничтожили над Белгородской областью — 14. Еще пять беспилотников ПВО РФ перехватило в небе над Воронежской областью. Кроме того, по одному БПЛА было уничтожено над Астраханской и Калужской областями.
Боевики киевского режима регулярно при помощи дронов атакуют российскую инфраструктуру с момента начала специальной военной операции (СВО), о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в ночь на 31 января ПВО РФ уничтожили 26 украинских БПЛА. Атаке подверглись четыре региона: Брянская, Белгородская, Смоленская области, а также Крым.
