Силы ПВО за ночь уничтожили 21 украинский дрон над территорией России

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 529 0

Наибольшее количество БПЛА было сбито над Белгородской областью.

Сколько беспилотников ПВО сбило в ночь на 1 февраля 2026

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В ночь с 31 января на 1 февраля дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) Российской Федерации (РФ) перехватили и уничтожили 21 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией РФ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в мессенджере MAX.

В ведомстве уточнили, что наибольшее количество вражеских дронов российские военные уничтожили над Белгородской областью — 14. Еще пять беспилотников ПВО РФ перехватило в небе над Воронежской областью. Кроме того, по одному БПЛА было уничтожено над Астраханской и Калужской областями.

Боевики киевского режима регулярно при помощи дронов атакуют российскую инфраструктуру с момента начала специальной военной операции (СВО), о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в ночь на 31 января ПВО РФ уничтожили 26 украинских БПЛА. Атаке подверглись четыре региона: Брянская, Белгородская, Смоленская области, а также Крым.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
31 янв
Силы ПВО за ночь уничтожили 26 дронов ВСУ над четырьмя российскими регионами
28 янв
Четыре дома в Краснодарском крае повреждены в результате атаки дронов ВСУ
26 янв
Три дома повреждены в результате атаки дрона боевиков ВСУ в Краснодарском крае
25 янв
Силы ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников над регионами России
25 янв
Силы ПВО уничтожили за ночь 52 украинских дрона над российскими регионами
24 янв
Силы ПВО России поразили 75 украинских беспилотников за ночь
23 янв
В Белгородской области при атаке БПЛА на автомобиль пострадал мирный житель
23 янв
Силы ПВО за ночь уничтожили 12 дронов ВСУ над российскими регионами
23 янв
В Пензе начался пожар на нефтебазе после атаки дронов ВСУ
22 янв
Силы ПВО за три часа уничтожили 17 беспилотников ВСУ над регионами России
-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
75.73
-0.30 90.47
-0.51
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

9:28
«Любовь — это про «мы»: актриса Ксения Алферова о крепких парах
9:06
Переписывая войну: как на Западе искажают историю блокады Ленинграда
9:00
Кофе и здоровье: польза и вред любимого напитка
8:45
Бывшего премьер-министра Украины Яценюка объявили в розыск в России
8:27
Повторные поиски пропавших Усольцевых не принесли результатов
8:08
Силы ПВО за ночь уничтожили 21 украинский дрон над территорией России

Сейчас читают

Бывшего премьер-министра Украины Яценюка объявили в розыск в России
Карты на столе. Последние новости о переговорах России и Украины
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 февраля для всех знаков зодиака
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026