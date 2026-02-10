Техника работает как часы: военные байкеры успешно выполняют боевые задачи в зоне СВО



Наши бойцы активно продвигаются на купянском и краснолиманском направлениях.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Военные байкеры РФ успешно выполняют боевые задачи в зоне СВО

Бойцы группировки «Запад» укрепляют позиции сразу на двух направлениях — купянском и краснолиманском. Слаженно работают наша артиллерия и штурмовые отряды. Несмотря на суровые зимние условия, они передвигаются на мотоциклах. Это самый быстрый транспорт на передовой. За боевой работой военных байкеров наблюдал корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

Краснолиманское направление. И с первыми лучами солнца бойцы артбригады группировки «Запад» идут в бой. Время выхода на задачу выбирать не приходится: разведка доложила — сразу работают. Но по совпадению именно в этой батальной сцене с залпом орудия на рассвете, есть какая-то высокая эстетика.

Чтобы после одного пристрелочного уложить 46 килограммов стали и взрывчатки в цель, нужен талант, говорит артиллерист с позывным «Крован». Путь от заряжающего до старшего наводчика самоходного орудия «Гиацинт-С» он прошел быстрее многих.

«Особо времени много не заняло, потому что были хорошие учителя, мои командиры, все объясняли. Простота в обслуживании, простота в работе. Самое главное — вовремя обслуживать, и она никогда не подведет, будет работать как часы», — говорит старший наводчик САУ «Гиацинт-С» 25-й армии группировки войск «Запад» с позывным «Крован».

Так же, как часы и сам ход времени, только вперед идут и бойцы группировки «Запад».

Село Глушковка Харьковской области освобождена их подразделениями. Это позволило взять в клещи и Ковшаровку на левом берегу реки Оскол. Важнейший плацдарм ВСУ в этом районе.

Мотоциклы — мобильность и скорость — это самый шустрый транспорт передовой, говорят военные байкеры. Вывезти раненого, доставить груз и даже пойти на штурм. От падений, конечно, не застрахован никто, особенно зимой. Но тут главное — быстро подняться, чтобы самому не стать легкой целью.

В вождении мотоцикла важна психология, признается боец с позывным «Башкир». Тому, кто не любит или боится железного коня, он, скорее, навредит.

«Я кайфую от него! Сальто крутил… Высокую гору брали, мотоцикл взлетел и обратно начал падать. Успел в сторону отпрыгнуть. Я просто видел много видео, где прихлопывает. Чуть больше 100 (килограммов весит мотоцикл. — Прим. ред.)», — говорит боец 25-й армии группировки войск «Запад» с позывным «Башкир».

Бойцы группировки «Запад» продвигаются сразу на двух направлениях: купянском и краснолиманском. Причем одинаково успешно.

Наши ребята, несмотря на все невзгоды, в любую погоду, сезон и время суток, продолжают двигать линию фронтавперед. Для того чтобы в российских городах, таких как нынешний Луганск, как можно скорее от войны не осталось и следа.

Тема:
Спецоперация
