Два человека погибли и еще три пострадали при ракетном ударе ВСУ по Белгороду

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 189 0

Удар пришелся по территории инфраструктурного объекта.

Два человека погибли при ракетном ударе ВСУ по Белгороду

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В Белгороде два мирных жителя погибли и еще трое получили ранения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В результате обстрела на территории одного из инфраструктурных объектов погибли двое мужчин. От себя лично и от имени всех жителей Белгородской области выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал губернатор.

Уточняется также, что трое пострадавших мужчин были госпитализированы в медицинские учреждения. Один из них находится в тяжелом состоянии, двое получили осколочные ранения. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Также в результате ракетного обстрела ВСУ произошло отключение электроэнергии, тепла и водоснабжения. В трех домах были выбиты окна и повреждены фасады. Некоторые автомобили, находящиеся рядом с местом обстрела, также получили повреждения.

Территории РФ регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции (СВО), о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Противник задействует не только дроны, но и ракетное оружие. Чаще всего целями ВСУ становится мирное население.

Ранее сообщалось, что пять человек пострадали при ударах дронов ВСУ по Белгородской области. В селе Головчино в Грайворонском округе дрон атаковал легковушку, пострадал мужчина. Его забрали в больницу с черепно-мозговой травмой, осколочными ранениями рук и ног, переломом носа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

