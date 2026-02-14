В ЛНР 15 человек пострадали при массированной атаке украинских дронов
Вражеские беспилотники ударили по мирному населению в разгар выходного дня.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
В Луганской Народной Республике в результате атаки беспилотников пострадали 15 человек. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в канале мессенджера МАХ.
По его информации, несколько дронов ВСУ нанесли удары по поселку Центральный в Перевальском муниципальном округе. Атака пришлась сразу на несколько улиц населенного пункта. К медикам обратились 15 местных жителей. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии, врачи оказывают им необходимую помощь.
При этом руководитель республики уточнил, что беспилотники атаковали поселок в разгар выходного дня. Он отметил, что есть раненые, а медицинские службы продолжают работать на месте и принимать новые обращения от пострадавших.
По словам Пасечника, бригады скорой помощи все еще выезжают по вызовам, а ситуация находится под контролем региональных властей.
Ранее 5-tv.ru писал о ракетном ударе по Белгороду, в результате которого погибли два человека, еще трое получили ранения. Пострадавших госпитализировали в медицинские учреждения.
С начала специальной военной операции (СВО) территории России регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников. Про проведение СВО 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. Противники используют как дроны, так и ракетное вооружение, а среди целей нередко оказывается гражданская инфраструктура РФ и мирные жители.
