Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенный пункт Миньковка в Донецкой Народной Республике и населенный пункт Покровка в Сумской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, в рамках выполнения боевых задач российские подразделения также нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, которые используются в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, средствами противовоздушной обороны были уничтожены восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также 345 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX