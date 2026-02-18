ВС РФ освободили Харьковку в Сумской области и Криничное в Запорожской области

Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 2 352 0

Российские войска также нанесли поражение складу горючего и объектам энергетической инфраструктуры ВСУ.

Что освободили российские войска 18 февраля 2026 на СВО

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Российские военные установили контроль над населенными пунктами Харьковка в Сумской области и Криничное в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Кроме того, по данным ведомства, за минувшие сутки российские войска нанесли поражение складу горючего и объектам энергетической инфраструктуры, используемым Вооруженными силами Украины.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

