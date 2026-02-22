Собянин сообщил о сбитии 24-го БПЛА, направлявшегося к Москве

Также в течение дня вводили ограничения на работу столичных аэропортов.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку 24-го беспилотника, летевшего на Москву. Об этом в канале в мессенджере MAX сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник.
Всего с 14:56 по московскому времени российские военные обезвредили 24 летевших в сторону столицы беспилотника украинских боевиков.
Как ранее писал 5-tv.ru, в результате атаки беспилотников ВСУ погибли и пострадали мирные жители Белгородской области. Как рассказал губернатор Вячеслав Гладков, в Волоконовском округе рядом с хутором Первомайский дрон ударил по автомобилю. Погиб водитель. А в в Белгородском округе в районе хутора Церковный женщине оторвало ногу после детонации FPV-дрона.
