Силы ПВО России уничтожили 79 украинских беспилотников за ночь

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 54 0

Наибольшее число дронов сбито над Белгородской областью, Краснодарским краем и акваторией Черного моря.

Сколько дронов ВСУ сбили в ночь на 24 февраля

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на Москву

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 79 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом 24 февраля сообщило Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 23 февраля текущего года до 07:00 мск 24 февраля текущего года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 79 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.

Над Белгородской областью уничтожено 21 беспилотное летательное устройство. В Краснодарском крае и над Черным морем сбито по 15 дронов. Еще 11 беспилотников были нейтрализованы над Крымом, девять — над Азовским морем, и пять — над Саратовской областью. Кроме того, по одному дрону сбито над Адыгеей, Курской и Ростовской областями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что силы противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 152 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией России. Об этом 23 февраля проинформировали в Минобороны РФ.

В ведомстве сообщили, что дежурные силы противовоздушной обороны нейтрализовали цели в промежуток с 23:00 по московскому времени 22 февраля до 07:00 по московскому времени 23 февраля. Над Белгородской областью было сбито наибольшее количество дронов — 65.

Над Саратовской областью было сбито еще 35 беспилотников, над Крымом — 16. В Воронежской и Ростовской областях ликвидировали по восемь БПЛА, над Краснодарским краем и прилегающей акваторией Азовского моря — по четыре, над Волгоградской областью и Татарстаном — по три. Над Курской и Липецкой областями уничтожили по два дрона, над Тульской и Тверской — по одному.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на Москву
22 февр
Собянин сообщил о сбитии 24-го БПЛА, направлявшегося к Москве
22 февр
В московских аэропортах отменили ограничения на прием и выпуск воздушных судов
22 февр
Во всех аэропортах Москвы ввели ограничения на полеты
18 февр
Силы ПВО России сбили 120 украинских БПЛА над регионами РФ
5 янв
Силы ПВО отразили атаку двух беспилотников на Москву
4 янв
Количество сбитых БПЛА на подлете к Москве выросло до 40
4 янв
Количество сбитых беспилотников на подлете к Москве достигло 23
3 янв
Собянин сообщил об уничтожении пяти беспилотников ВСУ летевших на Москву
3 янв
Собянин сообщил об уничтожении семи летевших на Москву беспилотников
2 янв
Средства ПВО уничтожили 64 беспилотника ВСУ за ночь над регионами России
-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
76.75
0.11 90.28
0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:35
Мошенники стали притворяться соседями и выманивать персональные данные у россиян
8:20
Счастливый финал? Что известно о брошенной матерью обезьянке Панче
8:00
Пора сеять перец на рассаду! Как вырастить богатый урожай — пошаговая инструкция
7:50
Жуки уничтожают тысячи гектаров реликтовых деревьев на черноморском побережье
7:44
Силы ПВО России уничтожили 79 украинских беспилотников за ночь
7:30
Supercam S350 — в помощь артиллерии. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

Взрыв автомобиля ДПС у Савеловского вокзала в Москве — главное
Женат, двое детей: что известно о погибшем и пострадавших при взрыве машины ДПС сотрудниках полиции
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 февраля, для всех знаков зодиака
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние

Интересные материалы

Как поздравить с 23 февраля папу мужа и бойцов СВО: картинки
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Как провести первую неделю Великого поста: запреты и правила
Чистый понедельник: что можно и нельзя делать в пост приметы