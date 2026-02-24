Силы ПВО России уничтожили 79 украинских беспилотников за ночь

Наибольшее число дронов сбито над Белгородской областью, Краснодарским краем и акваторией Черного моря.
Фото: © РИА Новости/Максим Блинов
Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 79 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом 24 февраля сообщило Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 23 февраля текущего года до 07:00 мск 24 февраля текущего года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 79 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.
Над Белгородской областью уничтожено 21 беспилотное летательное устройство. В Краснодарском крае и над Черным морем сбито по 15 дронов. Еще 11 беспилотников были нейтрализованы над Крымом, девять — над Азовским морем, и пять — над Саратовской областью. Кроме того, по одному дрону сбито над Адыгеей, Курской и Ростовской областями.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что силы противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 152 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией России. Об этом 23 февраля проинформировали в Минобороны РФ.
В ведомстве сообщили, что дежурные силы противовоздушной обороны нейтрализовали цели в промежуток с 23:00 по московскому времени 22 февраля до 07:00 по московскому времени 23 февраля. Над Белгородской областью было сбито наибольшее количество дронов — 65.
Над Саратовской областью было сбито еще 35 беспилотников, над Крымом — 16. В Воронежской и Ростовской областях ликвидировали по восемь БПЛА, над Краснодарским краем и прилегающей акваторией Азовского моря — по четыре, над Волгоградской областью и Татарстаном — по три. Над Курской и Липецкой областями уничтожили по два дрона, над Тульской и Тверской — по одному.
