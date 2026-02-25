«По всему городу»: в Смоленске вторые сутки ищут пропавшую девятилетнюю девочку

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 13 0

Ребенок вышел гулять с собакой и не вернулся, питомец пришел во двор один.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Смоленске вторые сутки ищут пропавшую девятилетнюю девочку

Девятилетняя девочка пропала в Смоленске 24 февраля. Девочка утром вышла из дома погулять с собакой, но спустя время мать обнаружила во дворе только питомца. Ребенка до сих пор не нашли, поиски продолжаются вторые сутки.

Как рассказал 5-tv.ru волонтер поисково-спасательного отряда Павел Абрамов, к поискам подключились полиция, спасатели и добровольцы. В первый день они работали до глубокой ночи, а утром 25 февраля сбор возобновился. Обследуются практически все районы города и ближайшие территории.

По факту исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело. Координаторы отряда призывают всех, кто обладает информацией, незамедлительно сообщить в полицию или на горячую линию поисковиков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении матери девятилетнего Паши Тифитулина, который в начале февраля стал жертвой педофила. По информации источника, женщину привлекли к ответственности по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенном с жестоким обращением.

По версии следствия, мать Паши умышленно не выполняла свои родительские обязанности, что привело к формированию у сына признаков девиантного поведения.

О пропаже Паши стало известно 1 февраля. Сообщалось, что ребенка искали на протяжении нескольких дней. В ходе изучения камер видеонаблюдения выяснилось, что девятилетний мальчик сел в машину к неизвестному мужчине на парковке, где мыл автомобили за деньги. Менее чем через сутки тело ребенка нашли в замерзшем водоеме в районе Нижнего Шингерского водопада в Ломоносовском районе. Убийцу задержали, при обыске у него в доме обнаружили десятки видео с несовершеннолетними.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
76.63
-0.12 90.58
0.30
Ретроградный Меркурий развеет иллюзии: гороскоп для знаков зодиака на мар...

Последние новости

10:40
«По всему городу»: в Смоленске вторые сутки ищут пропавшую девятилетнюю девочку
10:30
Путин инициировал процедуру формирования нового состава Общественной палаты РФ
10:20
Актер Сергей Безруков накопил штрафы ГИБДД на сумму свыше 20 тысяч рублей
10:10
Столица в снегу: в Москве может быть побит 30-летний рекорд по высоте сугробов
9:58
Нужны ли зимой солнезащитные очки — мнение офтальмолога
9:50
Опасный деликатес: кому вреден сыр с плесенью

Сейчас читают

«Щемящее чувство ностальгии»: Прилучный назвал любимую сцену из советского кино
«Вся таблица Менделеева»: терапевт объяснил, чем грозит детям облизывание сосулек
В США уничтожен архив рассекреченных документов о внеземных цивилизациях
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
Кровавая луна и затмение: гороскоп для знаков зодиака 3 марта
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео