Мирные жители Ирана пострадали в результате ударов Израиля

Гражданское население пострадало в результате ударов Израиля по Ирану. Об этом сообщил иранский телеканал Press TV.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о начале операции против исламской республики, сообщает The Times of Israel — по его словам, Тель-Авив нанес удар по Ирану, чтобы ликвидировать угрозы еврейскому государству. Мощные взрывы раздались в Тегеране, над местами попаданий снарядов поднялся густой дым.

Трамп сделал официальное заявление о начале военной операции — по его словам, действия Ирана несли прямую угрозу Вашингтону и его войскам, а также военным базам за границей.

В оборонном ведомстве Израиля также подтвердили, что удары по столице Ирана координируются Вашингтоном. Министерство также сообщило, что военная операция против Исламской республики Иран планировалась в течение нескольких месяцев, дата ее начала была определена несколько недель назад.

