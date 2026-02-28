Посольство РФ не располагает данными о пострадавших россиянах в Иране
США и Израиль начали масштабную операцию против Тегерана. По столице республике уже был нанес ракетный удар.
Фото: Reuters/Majid Asgaripour
Посольство РФ в Иране: данные о пострадавших россиян отсутствуют
Посольство России в Иране не располагает информацией о погибших или пострадавших среди граждан РФ после серии атак США и Израиля. Об этом заявили в посольстве РФ в Иране.
«Данных о жертвах и раненых среди россиян не поступало», — сказано в официальном сообщении.
В субботу, 28 февраля, Армия Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что нанесла превентивный удар по Ирану. Взрывы раздались в столице республики — Тегеране. На фоне этого обе страны закрыли свое воздушное пространство для всех типов судов.
Израиль также объявил режим чрезвычайного положения. В ответ на действия ЦАХАЛ Иран выпустил ракеты в сторону Иерусалима. Военные призвали граждан сохранять спокойствие и строго следовать инструкциям. После получения сигнала тревоги израильтянам нужно как можно быстрее пройти в безопасные посещения.
Ранее в этот день президент США Дональд Трамп заявил о начале военной операции против Ирана. По его словам, действия Тегерана несли прямую угрозу Америке.
