Посольство РФ не располагает данными о пострадавших россиянах в Иране

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 53 0

США и Израиль начали масштабную операцию против Тегерана. По столице республике уже был нанес ракетный удар.

Сколько россиян пострадало в Иране после атак Израиля

Фото: Reuters/Majid Asgaripour

Тема:
Израиль нанес превентивный удар по Ирану

Посольство РФ в Иране: данные о пострадавших россиян отсутствуют

Посольство России в Иране не располагает информацией о погибших или пострадавших среди граждан РФ после серии атак США и Израиля. Об этом заявили в посольстве РФ в Иране.

«Данных о жертвах и раненых среди россиян не поступало», — сказано в официальном сообщении.

В субботу, 28 февраля, Армия Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что нанесла превентивный удар по Ирану. Взрывы раздались в столице республики — Тегеране. На фоне этого обе страны закрыли свое воздушное пространство для всех типов судов.

Израиль также объявил режим чрезвычайного положения. В ответ на действия ЦАХАЛ Иран выпустил ракеты в сторону Иерусалима. Военные призвали граждан сохранять спокойствие и строго следовать инструкциям. После получения сигнала тревоги израильтянам нужно как можно быстрее пройти в безопасные посещения.

Ранее в этот день президент США Дональд Трамп заявил о начале военной операции против Ирана. По его словам, действия Тегерана несли прямую угрозу Америке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

