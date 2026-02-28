Reuters сообщило о гибели ряда командиров КСИР в результате ударов по Ирану

Reuters: ряд командиров КСИР и иранских чиновников погибли при ударах по Ирану

Жертвами массированных ударов по Ирану, нанесенных утром 28 февраля, стали несколько высокопоставленных командиров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и политических деятелей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

«В результате американо-израильских ударов были убиты несколько высокопоставленных командиров Корпуса стражей исламской революции и политических деятелей», — говорится в статье.

По данным агентства, главными целями атаки, получившей название «Щит Иегуды», были верховный лидер Ирана Али Хаменеи и президент Масуд Пезешкиан.

Президент США Дональд Трамп подтвердил начало масштабной военной операции, заявив о намерении лишить Иран возможности получить ядерное оружие.

В ответ КСИР начал масштабную ответную операцию, нанеся удары по базам США в Катаре, Кувейте, ОАЭ и Бахрейне, а также обстреляв центр обслуживания Пятого флота США в Бахрейне.

В свою очередь, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла массированный авиаудар по военным объектам на западе Ирана, включая город Шираз, и призвала 70 тысяч резервистов. Жители Израиля вынуждены оставаться в укрытиях. США начали эвакуацию части персонала с авиабазы Аль-Удейд в Катаре.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что МИД Ирана призвал все страны ООН осудить агрессию США и Израиля.

