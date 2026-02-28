«Стреляют пока по американской базе»: последствия удара Ирана по Бахрейну
Также были атакованы Катар и ОАЭ.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/источник; 5-tv.ru
Иран ударил по военной базе США в Бахрейне
Иран атаковал военную базу США на территории Бахрейна. В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры из столицы этой страны — Манамы.
На видео можно увидеть высокий столб дыма на горизонте за городом. По данным издания Al Arabiya, это последствия атаки Ирана на американскую военную базу США. Там базируется Пятый флот Военно-морских сил Соединенных Штатов.
Известно, что именно ее использовали американцы в 2003 году для нападения на Ирак.
По словам очевидцев, удары в Бахрейне приходятся только на эту базу. Власти страны начали эвакуировать жителей района Эль-Джуфейр. Именно там и базируется флот США. Также Иран атаковал Катар и ОАЭ.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала Иран 28 февраля. Министр обороны Израиля Исраэль Кац называл данные действия «превентивным ударом».
Позже стало известно, что эта атака разрабатывалась несколько месяцев совместно с США. Штаты начали масштабную операцию против Ирана. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что его действия направлены на безопасность США из-за угрозы, которую может представлять ядерная программа Ирана.
В ответ на это Иран атаковал военные объекты, принадлежащие Штатам на Ближнем Востоке.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что пассажиры в аэропорту Дубая ожидают вылета в спокойной обстановке на фоне перебоев в работе воздушного сообщения. Сложности возникли из-за обострения конфликта Израиля, США и Ирана.
